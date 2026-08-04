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月配ETF競爭激烈！高息商品吸睛 00961奪冠

季配ETF人氣不減 00891、00894年化息率創高

半年配ETF 聚焦科技與ESG題材

高配息不等於高報酬 投資人仍須留意風險

台股近期在國際政經變數、AI概念股震盪與資金輪動影響下，盤勢波動加劇，不少投資人也開始轉向「先領現金、降低波動」的配置策略。隨著8月ETF除息旺季登場，包括月配、季配與半年配產品陸續公告配息，高股息、科技型與AI題材ETF同步吸引市場目光。據統計，8月以來有多檔ETF公布除息資訊，部分產品年化配息率甚至突破10%，在震盪市況中形成另一波「領息行情」。多數月配ETF雖提供穩定現金流，不過，在台股近期整理之下，價格波動仍明顯，投資人除了關注配息率，也需同步觀察淨值與總報酬表現。8月月配ETF中，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為突出，每單位預估配息0.19元，若以8月3日收盤價12.92元估算，年化息率達17.6%，下半年以來總報酬仍有3.78%，成為少數兼具配息與績效的產品。台新AI優息動能（00962）則配發0.16元，年化息率約13.3%；中信成長高股息（00934）每單位配0.3元，年化息率約13.1%，顯示AI、高股息與動能選股仍是市場主流方向。此外，近期主動式ETF也加入高配息戰局，包括主動摩根台灣鑫收（00401A）與主動國泰動能高息（00400A），年化息率分別達11.4%、10.9%，不過下半年以來報酬率仍呈現負值，反映市場修正壓力仍在。從季配型ETF觀察，半導體與高股息題材仍是資金焦點。中信關鍵半導體（00891）這次配息1.55元，以8月3日收盤價33.72元計算，年化息率高達18.4%；中信小資高價30（00894）配息2.05元，年化息率也有18.1%，雙雙站上高殖利率排行榜前段班。市場熟悉的國民ETF國泰永續高股息（00878），這次每單位配發1.01元，年化息率約12.4%，雖然不若部分新ETF亮眼，但憑藉穩定配息與龐大受益人基礎，依舊是存股族的重要配置標的。另外，主動式ETF持續增加，包括主動群益台灣強棒（00982A）與主動野村臺灣優選（00980A），年化息率也分別達12.2%、11.5%，反映主動選股策略開始搶攻收益型市場。半年配ETF方面，國泰台灣科技龍頭（00881）這次配息4.6元，年化息率達18.1%，為半年配產品中表現最亮眼者；群益台ESG低碳50（00923）則配發3.05元，年化息率約15.1%。不過，法人提醒，ETF配息率高低，與成分股股利、資本利得以及收益平準金機制都有關，不代表實際獲利能力；若市場持續震盪，ETF淨值仍可能出現修正。尤其近期AI概念股波動加大，高股息ETF也面臨成分股調整與資金輪動壓力，投資人若以「領現金流」為核心目標，可留意配息穩定度與長期總報酬，而非單純追逐高年化息率。