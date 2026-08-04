我是廣告 請繼續往下閱讀

智慧眼鏡拒絕查驗 取消資格

身心障礙、重大傷病考生特殊規定

各考試報名日期與考試時間：

高中英語聽力測驗 （第一次考試）報名時間：115年09月03日（四）至115年 09月10日（四）；考試時間115年10月17日（六）

高中英語聽力測驗 （第二次考試）報名時間：115年11月04日（三）至115年11月10日（二）；考試時間115年12月12日（六）

學科能力測驗 報名時間：115年10月27日（二）至115年11月10日（二）；考試時間116年01月22日（五）至116年01月24日（日）

報名時間：115年10月27日（二）至115年11月10日（二）；考試時間116年01月22日（五）至116年01月24日（日） 分科測驗報名時間：116年06月03日（四）至116年06月15日（二）；考試時間116年07月10日（六）至116年07月11日（日）

分科測驗日前落幕並公布成績，大考中心今（4）日公告並發售「116學年度考試簡章」，包含英聽、學測、分科測驗等。英聽兩次考試分別在今年10月17日、12月12日舉辦；學測則在明年1月22日至24日；分科測驗則在明年7月10日至11日。大考中心基金會辦理的英聽、學測、分科測驗三項考試成績，可用在大學繁星推薦、申請入學與分發入學管道，以及科技校院日間部四年制申請入學管道、部分大學的進修學士班招生等。歷年考試皆禁止考生攜帶行動電話、電子穿戴式裝置，包括但不限於智慧眼鏡、智慧手錶、 智慧手環、耳機等入座。因應科技快速發展，將採取更嚴格防弊措施，大考中心新增報名注意事項，以及加重違規罰則。大考中心表示，為防止電子舞弊，考生報名時就代表同意，得視實際需要，運用電子及金屬探測相關設備或其他檢測方式，檢查考生是否攜帶違反試場規則之物品，以維護考試公平。再者，大考中心強調，使用罰最重，只要攜帶入座，無論是否使用，一律視同舞弊，該節不予計分；若拒絕交出或拒絕配合查驗，取消考試資格。若是行動電話與智慧眼鏡以外的，也加重罰則；只要隨身攜帶入座，無論是否關機加重扣分。若拒絕交出、拒絕配合查驗，或有明確使用之情事，該節不予計分；情節重大者，取消考試資格。至於身心障礙及重大傷病考生，可以攜帶使用特定輔具含醫療器材，包含具資訊傳輸等功能的醫療器材或輔具，植入體內且無外部配件者無須提出申請及報備；而非植入體內或植入體內但有外部配件者，須提出申請並經審查通過後始得使用。針對使用搭配遠距聽覺輔具的規範，報名時須註明廠牌、型號、採外接或內建方式連接遠距接收器，並檢具照片。在英聽上，經審查通過者，應試時可使用遠距接收器，其遠距發射器放置於播放器旁。但學測與分科測驗中，應試時不得使用遠距接收器、遠距發射器，以及具有遠距收發功能的配件。若經審查通過具有外部通訊能力的模組，在每節考試時，必須關閉連結設備的所有資訊傳輸功能。考量障礙特性與特教現場，屬學習障礙、自閉症、情緒行為障礙、智能障礙的考生，申請特殊項目應繳交「特殊教育學生鑑定證明」；無法提供者，則仍需繳交審查專用的 「診斷證明書」。大考中心簡章紙本版考試簡章發售日期自115年8月4日（二）起至 116年7月11日（日）止，惟學校、 補習班集體網路訂購至115年10月 17日（六）止，每本 60 元。請至本會大考中心網站 「出版/訂購」簡章專區訂購，或至本會大考中心一樓服務台購買；網路版考試簡章在115年8月4日（二）公告於本會大考中心網站簡章專區，供查覽、列印或下載。