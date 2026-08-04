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▲紅葉蛋糕的招牌「奶油巧克力蛋糕」。（圖／翻攝紅葉蛋糕官網）

老品牌蛋糕 紅到被編導主動放入台劇中

▲有網友於社群平台Threads上自爆，為了預訂紅葉蛋糕，打了千通電話。（圖／翻攝Threads）

「新口味食品行」攜手點品牌 COMMA 推蛋黃酥口味曲奇餅

▲「新口味食品行」攜手點品牌 COMMA ，推蛋黃酥口味曲奇餅。（圖／新口味提供）

被譽為「奶油蛋糕界天花板」的經典奶油蛋糕品牌「紅葉蛋糕」，確定將插旗台中市西屯區，也是「紅葉蛋糕」首次離開台灣北部開設的中部首家分店。業者於今（4）日正式開放電話與現場排隊預訂，有網友於社群平台分享，竟花費2小時10分鐘才成功撥通、訂到蛋糕，甚至也有人表示自己打了上千通電話。紅葉蛋糕創立於1966年，號稱是全台第一家鮮奶油專賣店，店內最經典口味是「鮮奶油巧克力蛋糕」，並標榜鮮奶油口感有如雲朵般輕盈、入口即化，再搭配上蓬鬆柔軟的巧克力蛋糕體。另外還有鋪滿巧克力碎片並以櫻桃點綴的「黑森林蛋糕」，近年也生產條狀蛋糕、生乳捲等產品。紅葉蛋糕的名氣，甚至還曾在台劇《不夠善良的我們》中多次現身，編導徐譽庭透露，這並非商業置入，而是她將自己北上工作時對這款經典鮮奶油蛋糕的深刻記憶與時代共鳴融入劇情中。紅葉蛋糕此次首次插旗台中，今（4）日開放預訂，沒想到就引起排隊搶訂潮，也有網友自爆連打了近千通電話就是想訂到蛋糕，雖然不確定其真實性，但是另有民眾建議直接到店面排隊，約略10幾分鐘就可排到，成功預訂到蛋糕。另外，中部知名蛋黃酥店家「新口味食品行」，今年中秋則是攜手超人氣法式甜點品牌 COMMA，推出期間限定― 「港月蛋黃酥風味曲奇禮盒」。新口味提到，此次聯名保留新口味蛋黃酥的靈魂風味―獨家特調紅豆泥與嚴選鹹蛋黃，融合COMMA擅長的艾許奶油曲奇配方，透過法式甜點工藝，細膩堆疊濃郁奶香、溫潤豆香與蛋黃鹹香。「港月蛋黃酥風味曲奇禮盒」(售價499元)，即日起於COMMA官方線上商城，以及COMMA全台百貨專櫃通路上架販售，數量有限，售完為止。