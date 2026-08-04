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▲全台非六都 15 縣市近一年平均房貸、鑑估總價與購屋主力族群對照表。（圖／台灣房屋提供）

六都高房價效應外溢，非六都買房壓力同樣破表！根據金融聯徵中心 2026 年 Q1 最新統計，新竹縣、苗栗縣、彰化縣與嘉義縣市等 5 縣市，平均房貸金額同步創歷史新高。其中新竹縣平均房貸 1,347 萬元居冠，晚一年買房就得多背 131 萬；房仲更指出，新竹縣平均鑑估總價已暴衝至 1,893 萬、直逼 2,000 萬元大關！根據金融聯徵中心 2026 年 Q1 新增房貸資料，非六都 15 個縣市中，新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣及嘉義市等 5 縣市平均房貸同步飆升至歷史新高。其中新竹縣以平均房貸 1,347 萬元躍居非六都之冠，增壓幅度亦居冠，晚一年入手相當於多背負 131 萬元的房貸負擔；若進一步觀察銀行「平均鑑估值（房屋總價）」，新竹縣購屋總價已衝上 1,893 萬元，代表民眾光是籌措自備頭期款就得掏出約 546 萬元現金！苗栗縣房貸亦顯著攀升至 890 萬元，平均總價達 1,244 萬元，晚一年購屋同樣得多扛超過百萬元貸款。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，都會區房價漲勢顯著帶動買氣外溢，具備產業投資與就業紅利的縣市迅速成為焦點。新竹縣市受惠新竹科學園區吸引大量高收入科技人才移居，竹北發展為產業聚落支撐房價；苗栗縣搭上「桃竹苗大矽谷計畫」與竹南科學園區效益，串聯科技廊帶；嘉義縣市則有嘉義科學園區、台積電設廠及高鐵生活圈等題材，帶動補漲力道與房貸規模雙雙增長。張旭嵐補充，現階段市場受信用管制影響，投資買盤轉趨保守，青安 3.0 優貸政策持續支撐首購與婚育家庭，在總價門檻符合條件下，有利首購族兼顧職涯與自住需求。除了竹苗房價居高不下外，包含彰化縣（1,053萬）、嘉義市（1,142萬）、嘉義縣（1,000萬）的平均鑑估總價也已「全面突破千萬元大關」，宣告非六都全面邁入千萬房價時代。觀察購屋族群畫像，除南投、基隆與花東地區主力購屋年齡層落於 40 至 50 歲外，其餘縣市多以 30 至 40 歲的青壯年族群為主。產品偏好方面，約有 6 成縣市購屋族偏愛 3 年內的新屋，且新竹縣市、苗栗縣與嘉義市更有超過半數買盤鎖定住宅大樓與華廈。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，非六都多數縣市房價相對都會區親民，首購族在相同預算下，更有機會入手屋齡新穎、坪數空間更大的新大樓或透天產品。以苗栗房貸熱區頭份市為例，總價 1,500 萬元以內仍可購入全新 3 房含車位的大樓產品；嘉義市總價千萬元左右即可入手新屋，在青安貸款的實質助攻下，吸引不少在地年輕家庭積極進場，滿足長遠成家與自住需求。