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▲民進黨台北市長參選人沈伯洋競選主視覺公布。（圖／記者朱永強攝）





▲民進黨台北市長參選人沈伯洋競選主視覺公布。（圖／記者朱永強攝）

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋競選主視覺公布。（圖／記者朱永強攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日公布競選主視覺畫面，包含「你的市長沈伯洋」和「台北順起來」、「Future,soon.」，沈伯洋表示，和設計師討論後，認為溫暖、陽光的橘色作為主視覺，較為符合他個人的特色，希望讓卡住的台北順起來、首都有未來，讓所有市民順暢過每一天，讓台北成為真正的生態系；對於沒有綠色的主視覺，他也說，之後會推出很多的小物，會看到很多綠色的元素。沈伯洋今和競辦總幹事吳思瑤、競辦文宣部召集人范雲、設計師馬詩韻、設計師陸六、二棲團隊導演林呈軒和製片王珮羽等人召開競選主視覺公布記者會。吳思瑤指出，主視覺橘色是代表溫暖、朝氣蓬勃的曙光，正如同沈伯洋溫和、堅定、陽光且充滿衝勁的特質，是市民堅定而安全的依靠；橘色搭配直線的速度感，展現出沈伯洋帶領台北進步、邁向首都2.0的創新與決心。沈伯洋指出，台北最大問題就是「卡」，交通、水溝、1999陳情系統、都更進度都卡，參選目標就是要讓卡住的台北順起來，因此提出各種政見，包括親子同行卡、北士科設AI研究院、打造連續的人行道與自行車道、種回更多綠樹、恢復親水空間、完善山徑與歷史步道，以及推動可負擔住宅等，打造真正的城市生態系。沈伯洋強調，當生活中的每一個小地方都更順了，市民自然就能更順暢的過好每一天，台北順起來、美感自然來，而SOON的O是順時針的箭頭，代表城市要運轉、和世界接軌，他是有願景的人，台北順起來、首都有未來，也讓台北擁有無限可能；他也透露，接下來8月會發布五大政見，之後也會公布更多競選小物。范雲表示，這次主視覺歷經設計團隊多次討論與修正，沈伯洋始終尊重設計專業，同時也誠實提出回饋與修正建議，雙方在反覆溝通中，讓設計逐步完善。他也感謝設計團隊，成功將沈伯洋所主張的城市生態系願景，完整融入主視覺設計之中。設計師馬詩韻說明，沈伯洋的特質正面、陽光，符合橘色溫暖的特質，在認識沈伯洋的過程中也發現沈伯洋很願意討論、有衝勁；二棲設計導演林呈軒也分享，「順」的概念很抽象，但在和沈伯洋談話過程中，發現「順」其實就是需要一個人把所有問題解決，沈伯洋是台北最好的選擇。馬詩韻出生於東部，擅長視覺規劃，包含平面、商品設計與活動設計整合型態的案件，在國際也獲得大獎肯定，大學畢業後即來到台北工作，10多年前結婚生子後定居在台北市；二棲設計則為上百家國際品牌，打造過各類知名廣告與視覺，更操刀過金曲獎、金鐘獎，並從2017年起連續7年的國慶日影像，近5年間榮獲德國紅點、iF、日本 Good design及金點設計獎等50多項國際大獎肯定。此外，媒體關心，NCC發布2026年6月電視新聞報導觀測報告，輝達公司執行長黃仁勳報導量第1名，台北市長蔣萬安居次，沈伯洋則居第3。沈伯洋說，看到相關報導愈來愈多當然也很高興，因為6月時提出公務員減壓相關政見，相較於政治口水與相互攻擊，更樂見社會把焦點放在政見討論上。