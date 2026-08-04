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▲《希望：末日血戰》將推出8大放映版本，9月4日在台灣同步上映。（圖／采昌）

名導羅泓軫睽違10年親自編導的年度話題鉅作《希望：末日血戰》，自上映以來席捲南韓影壇，目前已經累積突破400萬觀賞人次，不僅榮登今夏最賣座南韓電影，更高居2026年至今的觀賞人次第三名，票房與口碑同步引爆。台灣片商今（4）日也宣布本片將在9月4日同步上映2D、IMAX、4DX、ULTRA 4DX、D-BOX、SCREENX、Dolby Cinema、Dolby Vision＋Atmos等8種版本，讓觀眾能依照喜好選擇最適合的觀賞方式，全面沉浸在羅泓軫打造的末日世界；人氣天團BTS成員田柾國，日前也獨自前往戲院觀賞本片4DX版本，觀賞後開直播興奮分享心得，直呼電影：「真的很有趣，看得非常開心！」尤其大讚4DX效果令人驚豔：「那種生動感、速度感簡直要瘋了！」橫掃今夏南韓票房的《希望：末日血戰》，不僅掀起熱烈討論，更在上映短短19天內突破400萬觀賞人次，成為今夏最賣座南韓電影，更成為繼《王命之徒》與《屍速禁區》之後，今年至今觀賞人次第三高的作品。本片也推出多種主打高強度沉浸式體驗的特殊版本，成功激發觀眾多刷熱潮，最高滿座率更一度飆升到44.3%。台灣片商今也宣布本片除了將在9月4日上映經典2D版本，更將同步推出IMAX、4DX、ULTRA 4DX、D-BOX、SCREENX、Dolby Cinema，以及Dolby Vision＋Atmos等8種版本，提供觀眾更多元、更震撼的觀影選擇。全球人氣天團BTS成員田柾國，日前也獨自前往戲院觀賞本片4DX版本，之後更開直播興奮分享心得，直呼電影：「真的很有趣，看得非常開心！」更大讚4DX版本效果令人驚豔：「整個過程非常熱鬧，精彩有趣的片段很多，追逐戲讓我全程握緊拳頭看完。那種生動感、速度感簡直要瘋了！」從南韓觀眾的熱烈回響，到田柾國親身體驗後的高度肯定，都證明本片勢必將為影迷帶來不容錯過的大銀幕盛宴。《希望：末日血戰》劇情描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」消息，瞬間引爆全鎮恐慌。警察哨所所長以為只是荒誕傳聞，卻在接連發生的離奇事件當中，逐漸察覺某種超乎常理的存在，正逐步逼近整座小鎮。此時，增援部隊因為大規模野火全面撤離，對外通訊也徹底中斷，讓整個小鎮宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，他與警員只能死守最後防線。另一方面，深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民們，卻反過來成為被獵殺的目標。當恐懼開始蔓延、人性逐漸失控，一場源於未知的危機，也隨之演變成一場橫跨生存、信仰與毀滅的宇宙級災難。