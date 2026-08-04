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隨著詹姆斯（LeBron James）加入費城76人，再搭配恩比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）、馬克西（Tyrese Maxey）及新人埃奇庫姆（VJ Edgecombe），豪華先發陣容讓不少球迷看好有機會挑戰總冠軍。雖然新球季根本還沒開始，但76人球員已開始想像奪冠後的慶祝方式。布朗（Jaylen Brown）近日在直播中爆料，自己早已向隊友提出奪冠就去跳傘的建議，只是詹姆斯秒說：「Boy, hell nah!」曾在塞爾提克拿下FMVP的鋒線大將布朗日前在個人直播中爆料，自己已經在團隊群組裡提議了奪冠後的狂歡計畫，沒想到卻被詹姆斯秒打臉。布朗笑著透露：「我傳訊息給VJ（Edgecombe）、詹皇、馬克西和恩比德，跟他們說如果我們拿到總冠軍，所有人都要一起去玩『高空跳傘』。結果詹姆斯立刻回我：『小子，想都別想！絕對不可能！（Boy, hell nah!）』」對於即將邁入41歲的詹姆斯來說，極限運動高空跳傘或許真的太過刺激。《Clutch Points》也調侃道，對這位4度MVP得主而言，最理想的奪冠慶祝方式，恐怕還是喝著紅酒、冰敷膝蓋，然後在晚上9點前乖乖上床睡覺。不過想要順利捧起總冠軍金盃，如何讓這群頂級球星放下個人傲氣、各司其職將是最大關鍵。對此布朗也曾表示，自己願意在球隊中調整定位、接受不同角色，希望所有人都能放下個人數據與明星光環，以總冠軍為唯一目標。外界普遍認為，只要76人能維持健康，並讓恩比德、詹皇等核心球員順利磨合，他們將是紐約尼克挑戰東區霸權時最大的競爭對手，甚至有望終結自1983年以來長達43年的冠軍荒。