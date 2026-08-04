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▲梁世宗過去很瘦，因此發福後許多觀眾都認不出來。（圖／翻攝自IG@bell.ysj）

韓劇《毛骨悚然的戀愛》由朴恩斌、梁世宗、邕聖祐等人主演，近日在Netflix、tvN正式開播，浪漫又帶有些靈異的設定讓收視率節節高升，男主角梁世宗的外型也是許多觀眾討論的對象，過去以帥氣、清新外型出道的他，在2021年當完兵後臉頰卻逐漸發福，讓許多人不敢相信這是記憶中的小帥哥，直呼：「你是誰！」梁世宗出生自1992年，今年34歲。最初是透過《浪漫醫生金師傅》中「都仁范」一角出道，講話帶刺實際上傲嬌可愛的個性獲得許多知名度，當時還被封為「怪物新人」，後來更是陸續演出《我的國家》、《我的女神室友斗娜》等知名大作，戲路廣泛，順利打開演戲之路。2021年，梁世宗當完兵退伍，不過退伍後的外型卻成為關注焦點，因為他失去了過去的瓜子鵝蛋臉，取而代之的是臉頰明顯發福的包子型臉頰，他當時透露，會變胖一部分是為了演出《下流大盜》，另一部分是因為腳骨折，因為什麼事都做不了，所以就慢慢變胖了。本次演出《毛骨悚然的戀愛》，雖然跟退伍時比起來已經瘦多了，但是過去纖瘦的外型已經印在觀眾心裡，因此還是掀起許多討論，「以前帥多了」、「怎麼退伍這麼久還是腫」、「那時當的是炊事兵嗎？」雖然外型成為焦點，不過梁世宗的演技可是持續進步中，不僅最新第四集打破收視紀錄，全國收視率達到5.8％、最高收視率還衝上6.5%，再次用自身實力寫下新歷史。《毛骨悚然的戀愛》由朴恩斌、梁世宗主演，故事講述擁有陰陽眼、能看見鬼魂的女主角，因靈異體質而過著與常人不同的生活。她意外與一名怕鬼卻充滿正義感的檢察官相遇，兩人攜手追查離奇事件，在驚悚與歡笑交織的過程中逐漸萌生愛意，是一部結合奇幻、懸疑、愛情與喜劇元素的浪漫韓劇。