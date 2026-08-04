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▲遭爆因帳務問題導致雙方信任被破壞，對此總監豆芽反駁：「在結束合作時，所有款項皆已結清。」（圖／IG sandy_doya）

台灣職業排球聯盟臺中連莊專屬啦啦隊「小魔女啦啦隊」，上月底宣布解散，消息讓粉絲錯愕不已。今（4）日週刊爆料解散原因是因帳務出現問題，球團查帳時發現多個款項未照流程入帳，最高一筆近40萬元；稍早，球團發聲表示，考量內部管理、合作模式、溝通效率，以及整體營運方向等因素，決定不續約，新賽季啦啦隊也將以全新陣容及更完善的規劃與大家見面。「小魔女啦啦隊」成軍1年就宣布解散，總監豆芽日前發文透露起初因預算問題，人員貴精不貴多，在啦啦隊市場競爭激烈下，她也不希望女孩們成為價格戰的犧牲品，儘管後來她願意降價甚至離職，最終結果仍不如預期。不過今日週刊卻爆出球團發現部分活動及尾牙的相關款項，沒有按照公司流程入帳，金額最高一筆近40萬元，事後向豆芽確認相關款項，雙方卻沒能達成共識，彼此信任被破壞而中止合作，雙方各說各話。對於爆料，豆芽反駁：「在結束合作時，所有款項皆已結清。」稍早臺中連莊球團也發出聲明，表示球隊新賽季仍將持續投入啦啦隊相關資源，致力於打造更優質的應援內容與觀賽體驗。而球團也說明未與原經營團隊續約的原因，指球隊經審慎評估後，考量到內部管理、合作模式、溝通效率，以及整體營運方向等因素所做出的營運決策，並以球隊長期發展及球迷觀賽品質為首要考量。在新賽季中，啦啦隊將以全新陣容及更完善的規劃與大家見面，球團表示期待透過更專業、更完整的團隊配置，帶來更精彩的現場應援及活動內容，相關資訊將於後續正式公布，敬請球迷朋友持續關注。聲明一出，部分粉絲傻眼表示：「影響觀賽品質？新賽季要更專業？都四個韓啦（韓籍啦啦隊）佔全員4/9，他們還不夠專業？」、「還是發現這門生意不好做?」、「用更便宜的價格，營運更優質的啦啦隊。」