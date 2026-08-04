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▲陳鏞基引退記者會上，兒子女兒一同獻上花束祝福爸爸引退快樂。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.04）

▲陳鏞基引退記者會上侃侃而談退休心情，也很感謝一路支持他的球迷們。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.04）

中華職棒統一7-ELEVEn獅內野手陳鏞基本季將高掛球鞋，今（4）日舉辦引退記者會，陳鏞基坦言，上半季因傷缺席時，還覺得有時間，直到7月初結束自己職業生涯在澄清湖球場的最後一戰，才驚覺「畢業典禮」快到了。他在記者會上談到家人時一度哽咽落下「男兒淚」，陳鏞基感謝自己身邊「3位媽媽」，分別是「溫柔」的母親、「安心」的岳母以及「愛與智慧」的老婆，最後陳鏞基向隊友、球迷喊話，「謝謝你們愛棒球，因為我自己也很愛。」陳鏞基說，上半季身體出了點問題，「當時覺得還有點時間，直到澄清湖（7月5日）那場，那時候才感受到，我在澄清湖的最後一場，『畢業典禮』快到了。」陳鏞基回憶，高中就讀高苑工商，從高一就在澄清湖當球僮，所以有非常多回憶。8月11、12日將返回台東老家出賽，陳鏞基說，「台東是我的家鄉、起點，這次回去不是結束，希望帶給東部小朋友夢想起點。不管出生在哪裡，只要勇敢追夢，努力實踐，夢想就不遠。」陳鏞基說，他勇敢踏出太平洋，到美國去挑戰大聯盟，「敢踏出第一步，這世界無限大，勇敢挑戰，不是不可能的。」陳鏞基談到家人時，忍不住哽咽落下男兒淚，他感謝身邊「3位媽媽」，「第1位媽媽是我母親，她一直告訴我勇敢向著夢想前進，是我最溫柔的力量；第2位媽媽是岳母，她要我放心在球場上做好自己工作，從學生時期就照顧我，是最安心的力量。」第3位媽媽則是陳鏞基的老婆，他用「閨蜜」來稱呼老婆，「一直以來很獨立，把小孩照顧、教育得很好，是身兼多職的存在，也是我的諮商師，照顧我的身心靈，是愛與智慧的力量。辛苦3位媽媽，一直以來支持我，感謝妳們。」現年43歲的陳鏞基，2004年與西雅圖水手隊簽約，展開旅美生涯，最高層級達到3A，離最高殿堂僅一步之遙，2010年陳鏞基返台投入中職選秀，成為該年度選秀狀元。陳鏞基效力獅隊16個賽季，累積1338安、136轟、120盜、738打點，是中職第8位「千安、百轟、百盜」的球星，生涯打擊率3成03。從旅美到回中職，過了22個年頭，陳鏞基終於要卸下球衣，他用「Amazing」形容自己的職棒生涯。最後陳鏞基對隊友、球迷說，「謝謝你們愛棒球，因為我自己也很愛。」