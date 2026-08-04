我是廣告 請繼續往下閱讀

中部男高血壓「新冠快篩陽性」 疾管署：目前仍在加護病房

新冠疫情第30週(7/26-8/1)急門診1萬8990人次，疾管署提醒，國內新冠疫情持續上升且處流行期，民眾不可掉以輕心。而疾管署防疫醫師林詠青提到，一名北部60多歲男性因本身有高血壓、糖尿病等慢性病史，出現咳嗽、胸痛呼吸急促等症狀，經過醫院新冠快篩為陽性，胸部X光顯示雙側肺炎，入院2週，死因為新冠感染併發重症。林詠青說明，一位北部60多歲男性，本身未滿65歲，本身具有高血壓、糖尿病等慢性病史，在新冠疫情高峰期間曾接種過4劑疫苗，但後續就未施打。今年7月中出現發燒、咳嗽、胸痛及呼吸急促等，前往急診就醫。林詠青說，因為個案白血球、發炎指數上升，新冠檢驗為陽性、X光檢查雙側肺炎收住院，並給予抗病毒藥物治療。不過，住院三天後因為呼吸困難加劇，林詠青提到，醫師研判呼吸衰竭轉至加護病房繼續治療，也因為症狀持續惡化，7月下旬血壓下降，治療無效過世，距離住院約2週過世，死因為新冠感染併發重症。另有一名個案為中部男性、超過65歲，本身有高血壓、高血脂末期腎病等多重慢性疾病，定期洗腎。林詠青說，去年10月曾接種過1劑，至今超過半年，並未接種第二劑。林詠青說明，個案7月下旬出現喉嚨痛、流鼻涕等症狀，經醫院快篩為陽性，門診隔天出現呼吸困難、低血氧、意識狀態改變，胸部X光顯示肺炎，收治加護病房。林詠青提醒，新冠疫苗擴大接種措施延長至今年9月28日止，民眾應把握擴大接種期間前往接種，增加保護力。如出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等新冠相關症狀，可先使用家用快篩試劑自我篩檢，並儘快就醫，或直接至診所就醫，由醫師使用醫用快篩篩檢；若在假日，可至週日及國定假日輕急症中心(UCC)就醫，經醫師評估快篩及開立抗病毒藥物。疾管署副署長林明誠說，上週新冠疫苗接種2萬9416劑，前一週1萬1062劑、再前一週3115劑，兩週內疫苗接種率約增加10倍，顯示民眾疫情上升後，有自主接種的現象。目前疫苗剩餘約16萬劑。