法國西南部吉倫特省（Gironde）近日遭受森林大火侵襲，消防人員歷經近10天控制火勢後，竟意外揭露一場驚險的次生危機，一處名叫勒波爾日（Le Porge）的村莊地下，竟藏有400枚二戰時期的砲彈及彈藥，引發了一連串爆炸，所幸未造成嚴重傷亡。
消防員誤判瓦斯桶，現場宛如戰爭重演
根據《BBC》報導，勒波爾日市長澤尼聶帝（Martial Zaninetti）法媒採訪時表示，在大火延燒的第2個夜晚，消防員就在救災現場聽到超過百次的劇烈爆炸聲，起初還以為是民宅的瓦斯桶爆炸，直到深入調查才發現，那些聲響全來自被高溫引爆的二戰殘餘彈藥。
澤尼聶帝形容當時的景象，聲稱「砲彈四處亂飛」，甚至有一枚直接貫穿了民宅牆壁，「簡直跟戰爭沒兩樣。」
法媒指出，這批被大火逼出地表的歷史武器，同時包含德軍、法軍的遺留裝備，主要為迫擊砲與反戰車高爆彈。澤尼聶帝也坦言，當地政府先前完全不知道有這處地下彈藥庫的存在。
災情慘重、歐洲野火頻傳
這場肆虐法國西南部的野火，創下二戰以來，當地最大規模的森林大火紀錄，總計高達4.2萬公頃的土地被燒毀，光是在勒波爾日村，就有超過180棟房屋被大火無情吞噬。
過去2週以來，歐洲各地野火頻傳，其中又以法國、西班牙災情最慘，超過33萬人被迫撤離家園。隨著吉倫特省的火勢受到控制，法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）特別向全國消防員致謝，強調：「法國在面對空前危機時，依然站穩腳步」，並宣告救災工作已進入讓居民能陸續重返家園的階段。
部分區域仍列為禁區
不過，雖然拆彈部隊已進駐並進行清除工作，多數居民也已經能夠回家，在焦黑的廢墟中試圖尋找家當，但基於安全考量，澤尼聶帝仍透過社群平台發布聲明，強調通往海邊的路、當地一處露營區以及渡假村拉熱尼（La Jenny），目前仍處於封鎖狀態，禁止人員進入，直到防爆專家確認完全安全為止。
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根據《BBC》報導，勒波爾日市長澤尼聶帝（Martial Zaninetti）法媒採訪時表示，在大火延燒的第2個夜晚，消防員就在救災現場聽到超過百次的劇烈爆炸聲，起初還以為是民宅的瓦斯桶爆炸，直到深入調查才發現，那些聲響全來自被高溫引爆的二戰殘餘彈藥。
澤尼聶帝形容當時的景象，聲稱「砲彈四處亂飛」，甚至有一枚直接貫穿了民宅牆壁，「簡直跟戰爭沒兩樣。」
法媒指出，這批被大火逼出地表的歷史武器，同時包含德軍、法軍的遺留裝備，主要為迫擊砲與反戰車高爆彈。澤尼聶帝也坦言，當地政府先前完全不知道有這處地下彈藥庫的存在。
災情慘重、歐洲野火頻傳
這場肆虐法國西南部的野火，創下二戰以來，當地最大規模的森林大火紀錄，總計高達4.2萬公頃的土地被燒毀，光是在勒波爾日村，就有超過180棟房屋被大火無情吞噬。
過去2週以來，歐洲各地野火頻傳，其中又以法國、西班牙災情最慘，超過33萬人被迫撤離家園。隨著吉倫特省的火勢受到控制，法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）特別向全國消防員致謝，強調：「法國在面對空前危機時，依然站穩腳步」，並宣告救災工作已進入讓居民能陸續重返家園的階段。
部分區域仍列為禁區
不過，雖然拆彈部隊已進駐並進行清除工作，多數居民也已經能夠回家，在焦黑的廢墟中試圖尋找家當，但基於安全考量，澤尼聶帝仍透過社群平台發布聲明，強調通往海邊的路、當地一處露營區以及渡假村拉熱尼（La Jenny），目前仍處於封鎖狀態，禁止人員進入，直到防爆專家確認完全安全為止。