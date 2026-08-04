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▲謝金燕在Threads發文點名Meta飆髒話。（圖／翻攝自謝金燕Threads@jeanniehsieh___bbb）

女星謝金燕時常會透過社群跟粉絲分享日常，不料一向好脾氣示人的她，昨（3）日竟罕見動怒，在Threads點名Meta飆髒話，「Meta你ㄨㄨ蛋。」並在之後為自己的失控向粉絲道歉。粉絲們雖然被她突然的怒氣嚇到，但也紛紛安慰力挺：「敢欺負姐姐的人是不要命了嗎？」並猜測她動怒可能跟之前提到的無故被刪留言有關。謝金燕在昨日發文表示自己不是會隨便跟大家倒垃圾的人，「但我真的想罵髒話…Meta你ㄨㄨ蛋。」表達對Meta的不滿，並於之後道歉：「抱歉！沒忍住。」粉絲們也猜測讓她動怒的原因，指出謝金燕前一陣子有提到留言被無故刪除，因此大家猜測可能跟這件事有關。有粉絲還在謝金燕版上幫忙測試Meta，沒想到竟不能用這則罵髒話的貼文標記Meta，讓謝金燕哭笑不得說：「系統知道自己闖禍，預防性設定…嗎…大家都被Meta控制了嗎？」許多人也出面安慰力挺她，「 姐姐，快罵出來，罵出來比較舒服」、「姐姐把妳的委屈說出來，讓大家替妳罵」、「我幫妳罵。」