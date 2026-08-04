推出《寶可夢》遊戲系列作的開發商Game Freak，新作《轉世之獸》（Beast of Reincarnation）今（4）日在Steam、PlayStation 5、Xbox Series X|S平台發售，日本遊戲媒體《Fami通（ファミ通）》評測分數也公開，在滿分40分中拿下35分的高分。
不同於《寶可夢》動作遊戲 《轉世之獸》畫面表現佳
由遊戲開發商Game Freak打造的全新角色扮演動作遊戲《轉世之獸》，今（4）日正式發售，這款遊戲跟Game Freak曾推出的《寶可夢》系列作風格非常不同，可以說是開發商一次大膽的實驗。遊戲上市首日，也會加入Xbox Game Pass，讓有加入Xbox訂閱制的玩家可以嘗試看看不同於《寶可夢》的遊戲。
不過《轉世之獸》遊戲畫面製作精細，讓部分玩家認為Game Freak在製作《寶可夢》時不夠用心，尤其是《寶可夢朱／紫》在Nintendo Switch上的畫質及效能表現不佳，目前《轉世之獸》尚未有在Nintendo Switch 2推出的消息。
拿下35分高分 選狗當搭檔原因曝光
但這些負評不影響《轉世之獸》在《Fami通》的評價，在4位評審、每人滿分10分情況下，有3人給出9分高分，另外1人給予8分，總共拿到35分的高分，成績相當亮眼。《轉世之獸》採用最新Unreal Engine 5引擎打造，玩家要化身被污穢侵蝕、失去記憶與情感的「穢染者」艾瑪，與搭檔「腐蝕犬」庫烏踏上討伐「轉世之獸」的旅程。
至於玩家搭檔為何是狗，而不是貓？遊戲總監暨劇本統籌古島康太透露，因為自己養了2隻貓，所以他設想會配合玩家指令行動的動物時，「貓絕對不會理我吧」，於是最終決定選擇「狗」作為玩家夥伴。
《轉世之獸》相關資訊
遊戲類型：動作角色扮演
遊戲平台：PC（Steam）、PlayStation 5、Xbox Series X|S
發售日期：2026年8月4日
建議售價：PS5 實體版1690元、Steam一般版1299 元／豪華版1499元
支援語言：字幕有繁體中文、簡體中文、日文、英文等 11 種語言，語音有日語、英語。
遊玩人數：1 人
遊戲分級：CERO C（適合15歲以上）
開發廠商：Game Freak
代理廠商：傑仕登股份有限公司（PS5 實體版）
官方網站：https://fictions.com/games/beast-of-reincarnation
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由遊戲開發商Game Freak打造的全新角色扮演動作遊戲《轉世之獸》，今（4）日正式發售，這款遊戲跟Game Freak曾推出的《寶可夢》系列作風格非常不同，可以說是開發商一次大膽的實驗。遊戲上市首日，也會加入Xbox Game Pass，讓有加入Xbox訂閱制的玩家可以嘗試看看不同於《寶可夢》的遊戲。
不過《轉世之獸》遊戲畫面製作精細，讓部分玩家認為Game Freak在製作《寶可夢》時不夠用心，尤其是《寶可夢朱／紫》在Nintendo Switch上的畫質及效能表現不佳，目前《轉世之獸》尚未有在Nintendo Switch 2推出的消息。
但這些負評不影響《轉世之獸》在《Fami通》的評價，在4位評審、每人滿分10分情況下，有3人給出9分高分，另外1人給予8分，總共拿到35分的高分，成績相當亮眼。《轉世之獸》採用最新Unreal Engine 5引擎打造，玩家要化身被污穢侵蝕、失去記憶與情感的「穢染者」艾瑪，與搭檔「腐蝕犬」庫烏踏上討伐「轉世之獸」的旅程。
至於玩家搭檔為何是狗，而不是貓？遊戲總監暨劇本統籌古島康太透露，因為自己養了2隻貓，所以他設想會配合玩家指令行動的動物時，「貓絕對不會理我吧」，於是最終決定選擇「狗」作為玩家夥伴。
《轉世之獸》相關資訊
遊戲類型：動作角色扮演
遊戲平台：PC（Steam）、PlayStation 5、Xbox Series X|S
發售日期：2026年8月4日
建議售價：PS5 實體版1690元、Steam一般版1299 元／豪華版1499元
支援語言：字幕有繁體中文、簡體中文、日文、英文等 11 種語言，語音有日語、英語。
遊玩人數：1 人
遊戲分級：CERO C（適合15歲以上）
開發廠商：Game Freak
代理廠商：傑仕登股份有限公司（PS5 實體版）
官方網站：https://fictions.com/games/beast-of-reincarnation