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買顯示卡竟收到礦泉水？俄羅斯一名男子近日購買一張顯示卡，沒想到當場在店內拆封時，盒內竟不是顯示卡，而是一瓶2公升的礦泉水，離譜畫面全程被拍下，也成為近期最具代表性的硬體詐騙案例之一。綜合外媒報導，這起事件發生在俄羅斯電商兼零售平台Wildberries。一名消費者花費近9萬盧布（約1125美元，約台幣3.6萬元）購買一張GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti。值得注意的是，RTX 5070 Ti官方建議售價約750美元，代表他支付的價格明顯高於原價。從網路流傳的影片可見，顯示卡外盒外觀完整，封膜也未見異狀。消費者選擇在門市櫃檯當場拆封，以確保商品沒有問題。不料打開盒蓋後，裡面竟放著一瓶2公升的礦泉水，完全沒有顯示卡，讓現場眾人當場傻眼。男子看到盒內物品後露出錯愕又無奈的笑容。不過，由於他從商品外觀、封膜到拆封過程全程錄影，並且是在店內完成開箱，因此可望作為申請退換貨的重要證據。事實上，顯示卡、處理器等高價電腦零組件遭調包的案例近年屢見不鮮，曾出現外盒內塞入石頭、木塊、金屬零件等各式物品的事件。外界普遍認為，這類詐騙多半發生在物流或供應鏈環節，但究竟是在工廠出貨、運輸途中，或零售端遭人掉包，往往難以釐清。報導指出，目前尚無法確認這起事件究竟是哪一個環節發生調包，但由於消費者保留完整開箱影片，後續取得退款或更換新品的機率相對較高。事件也再次引發社群討論，不少人建議，購買顯示卡、處理器等高單價電子產品時，最好在取貨現場或收貨後立即錄影開箱，完整拍攝外盒封膜、序號及拆封過程，以保障自身權益，避免日後發生爭議時求償無門。