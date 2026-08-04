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▲陳鏞基引退記者會上，展示這次引退賽主視覺為「鏞不止步」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.04）

▲陳鏞基引退記者會上，兒子女兒一同獻上花束祝福爸爸引退快樂。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.04）

▲統一獅啦啦隊Unigirls演繹陳鏞基引退紀念商品、球衣相關穿搭風格。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.04）

▲統一獅公布傳奇球星陳鏞基引退賽紀念商品。（圖／統一獅提供）

統一獅今（4）日於大直典華宴會館舉辦陳鏞基引退記者會，公布陳鏞基引退「鏞不止步」主視覺、LOGO與動畫之外，還公布引退賽相關紀念商品，同樣以「鏞不止步」概念發想，拍攝企劃更特別邀請鏞基與寶貝兒女們共同詮釋。也攜手鏞基個人合作品牌NIKE推出聯名限定商品。陳鏞基棒球生涯從台東出發，踏上國家隊舞台，旅外拼戰，2011年歸國加入統一7-ELEVEN獅，經歷16年中職選手生涯，每一次全力揮擊、每一次奮不顧身的撲接，都是陳鏞基用青春寫下的棒球故事。今日獅隊於大直典華宴會館舉辦陳鏞基引退記者會，公布鏞不止步陳鏞基引退視覺，整體畫面採用高飽和度的橘色、紅色與金黃色為主來襯托整體視覺照片，並用火焰、爆炸特效張力強調台灣轟炸基的奮戰精神，以及鏞不止步的活動主題設定，選手影像以鏞基各時期比賽照片組合，將投打跑守各種不同奮戰身影的鏞基呈現於畫面上，從年輕時的無懼到老將時的沉穩，完整展現其職業生涯的豐富歷程。鏞不止步的小標字樣Malalikec，是阿美族諺語中團結一致的意思，除了象徵鏞基在球隊中的領導地位外，也象徵其在原住民球員中不可動搖的傳奇地位，永遠鏞不止步的Mayaw Ciru--陳鏞基。Malalikec，是阿美族語「一家人」的意思，一路走來，鏞基已把獅隊視為一個家，本次設計以「家」為核心意象，訴說陪伴與傳承的溫度。讓家不只是血緣的牽絆，更是始終相伴的情感。本次陳鏞基引退系列商品，推出【MAYAW CIRU】引退紀念球衣 黑金款、引退紀念球帽 黑金款、引退紀念漁夫帽、引退紀念 Tee 黑款、引退紀念 Tee 白款、引退紀念肖像棒球 黑金款、引退紀念實戰棒球、引退紀念提袋 黑金款、引退紀念吊飾、引退紀念砲彈水壺、引退紀念轟炸機模型組、引退紀念毛巾、【NIKE】引退紀念棒球外套 卡其、【NIKE】引退紀念棒球外套 黑，本系列紀念商品將於明日8.5(三)14:00於統一獅萊恩酷購物商城搶先開賣預購。本次拍攝企劃特別邀請鏞基與寶貝兒女們共同詮釋。也攜手鏞基個人合作品牌 NIKE 推出聯名限定商品，自 2011 年陳鏞基以選秀狀元之姿披上統一獅隊戰袍，踏上中華職棒的舞台，已逾十六載，這一路上，有與隊友們並肩迎戰的身影，更有看台上從未間斷的掌聲與守候。那些共同刻劃的喜悅與遺憾，都化成彼此生活中最重要的印記。這份陪伴早已與鏞基如家人般深厚，一同見證這段「鏞不止步」的球員旅程。📍尊爵黑金色：黑色作為基底，象徵鏞基場上的沉穩、內斂；搭配金色，映照球員生涯的榮耀與輝煌📍鏞基經典個人 LOGO：融合姓名縮寫、轟炸機砲彈，及背號元素，專屬鏞基個人的經典📍第一顆橘色鈕扣：以統一獅代表色，象徵始終如一的初心，及對球隊不變的熱愛與歸屬📍阿美族圖騰：致敬阿美族文化，將族群記憶與家的溫度，化作最溫暖的記號相信真正留下的不是耀眼，而是那些曾經照亮他人的微小光亮，十六年的歲月裡，鏞基帶給我們的，不只是無數支安打，或一場場值得喝采的勝利，更是一種始終如一的精神面對低潮不輕言放棄，面對壓力依然沈著迎戰，在每一次躊躇仍不失冀望，在每一次跌下仍選擇站起，堅定前行，感謝每一次都奮力揮擊的他，讓我們明白，真正值得被記住的從不只是結果，而是從未停下腳步的模樣。