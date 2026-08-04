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黃偉哲批甩鍋 台中搬檢察官見解回擊

李善植轟「默默退貨」：知情不報就是放任毒油流市場

台中市長盧秀燕因台糖未通報致癌原料油事件，連續3天與中央隔空交火，戰火延燒至台南市政府。台中市法制局長李善植今（4）日加入戰局，直指台糖擁有國家級實驗室與完整檢驗能力，明知供應商油品驗出超標致癌物，第一時間卻只是退貨換貨，「知情不報，等同放任有毒原料繼續流向市場」，更直言「這個決策就是在台南做的」，痛批身為國營事業卻如此處理食安風險「不可原諒」。針對台糖未通報事件，盧秀燕近日接連槓上中央。由於台糖食用油製油廠位於高雄小港區、總公司設於台南，攻防一路延燒到高雄與台南。昨天藍營議員甚至舉牌高喊「中央有大門神、台南有小門神」，將食安事件全面升高為政治攻防。台南市政府則反擊，指台中市政府誤引用《台南市食品安全管理自治條例》，強調台糖已拒收中聯問題油品，依法並非原料端，沒有向台南市衛生局通報的義務。台南市長黃偉哲今天親赴台糖稽查，批評台中市是在「政治甩鍋、把馮京當馬涼」，呼籲地方政府應共同維護食安，而非誤導民眾。盧秀燕則引用高檢署主任檢察官陳宏達提出的法律見解，重申台糖應負通報責任，並強調「請大家上網查就知道了，台糖總公司登記設立就在台南」，堅持市府的法律解讀沒有問題。台中市法制局長李善植今天也在臉書發文，表示食品安全主管機關的職責，是釐清事實、依法監督業者、保障消費者權益，而不是急著替業者下免責結論。李善植指出，台糖擁有國家級實驗室與完整檢驗能力，今年5月發現供應商油品原料含有超標致癌物時，第一時間竟只是「默默退貨換貨」。他批評這種「反正我沒買到，別人死活與我無關」的心態，就算放在一般私人企業都屬重大瑕疵，更何況是肩負公共責任的國營事業，「知情不報，等同放任這批有毒原料繼續在市場上尋找下一個不知情的買家。」李善植進一步質疑，台糖總公司明知供應商油品出現食安疑慮卻未通報，「這個決策就是在台南做的！」他也將矛頭指向台南市衛生局，批評主管機關未積極查辦轄內企業隱匿食安警訊，反而急著製作圖卡替台糖解釋脫責，反問：「這就是守護食安的決心嗎？」