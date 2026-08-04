我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德頒授美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾「大綬景星勳章」。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（4）日頒授美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）「大綬景星勳章」，表彰其長年深化台美關係、支持民主台灣，以及維護台海和平穩定所做的卓越貢獻。他表示，台灣將持續推動國防改革、提升全社會防衛韌性，深化與美國在國防、經貿及科技等領域合作；麥考爾則說，去年12月，美國國會批准了史上最大金額、價值110億美元的對外軍售，而且美國不會就此停止，他有信心，川普總統很快將向國會提出另一項軍售案，提供追加價值140億美元的關鍵軍事防衛裝備。賴清德致詞時表示，今天透過頒授「大綬景星勳章」，代表台灣人民感謝麥考爾榮譽主席長年深化台美關係、支持民主台灣，以及維護台海和平穩定所做的卓越貢獻，這枚勳章承載著台灣人民最誠摯的敬意，也象徵台美之間深厚的情誼。他指出，麥考爾榮譽主席是美國國會深具影響力的政治領袖，多年來堅持追求和平的理念，大力支持民主夥伴，面對威權主義擴張，始終展現清楚立場與勇氣決心，令人敬佩。賴清德認為，台灣與美國共享民主自由價值，也共同維護區域的和平穩定，面對中國威權主義持續擴張，台灣堅守民主防線，也深信和平靠實力，而實力必須建立在堅定的自我防衛決心之上，他要特別感謝麥考爾榮譽主席長期支持台灣提升國防力量，除了敦促美國行政部門加速交付對台軍售武器裝備，今年也與美國國會跨黨派議員一起支持台灣推動國防特別預算，這些具體行動充分展現美國國會對台灣安全的堅定承諾，也讓台灣人民深受鼓舞。賴清德強調，台灣會持續推動國防改革、強化不對稱戰力、建立無人機攻防體系，並提升全社會防衛韌性，也期待與美國深化合作，從軍事採購進一步走向共同研發、共同生產，攜手維護印太地區和平與穩定。賴清德提到，台美夥伴關係也正向經貿及科技領域加速拓展，麥考爾榮譽主席代表的德州，是美國重要的能源與科技產業重鎮，去年台灣是德州第七大出口市場，台灣與德州的經貿交流及產業合作，也已成為台美關係持續深化的重要力量。賴清德指出，今年是美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年，他與麥考爾榮譽主席今天共同出席的凱達格蘭論壇，也邁入第10屆。站在新的里程碑，他要再次感謝麥考爾榮譽主席不遠千里而來，以行動守護民主夥伴，始終與台灣站在一起；他表示，台灣衷心期待未來在麥考爾榮譽主席的協助下，持續增進與美國的關係，以更堅定的力量守護和平，以更緊密的合作創造繁榮。麥考爾榮譽主席致詞時表示，非常榮幸獲頒「大綬景星勳章」，這枚勳章讓他聯想到有「孤星之州」之稱、也是他所代表的德州。他並重申對台灣的堅定支持，以及感謝賴總統的領導力及友誼。麥考爾榮譽主席表示，今天他不是代表共和黨或民主黨，而是以一個深切珍視兩國人民情誼的美國人身分發言，台灣證明了民主是可行的；上一次訪台，他曾送給賴總統一頂德州牛仔帽，象徵將雙邊緊密連結在一起的共同價值，牛仔代表自由及韌性，而時間將證明，西方的牛仔終將戰勝東方的專制巨龍。麥考爾榮譽主席說，中國共產黨最想做的，莫過於破壞台美夥伴關係並改變美國政策，但他要重申，美國國會在1979年制定的《台灣關係法》至今依然堅實存在，是雙邊關係的根本基礎，根據《台灣關係法》，美國必須提供台灣防衛性武器，美國也正實踐這項承諾，去年12月，美國國會批准了史上最大金額、價值110億美元的對外軍售，而且美國不會就此停止。他有信心，川普總統很快將向國會提出另一項軍售案，提供追加價值140億美元的關鍵軍事防衛裝備。麥考爾榮譽主席強調，美國政策絕不允許因為美中外交關係而影響對台軍售，在美國通過《台灣關係法》後，雷根總統曾公開聲明，美國不會就對台軍售一事與中華人民共和國進行協商；嚇阻是美國的終極目標。他並分享近期前往烏克蘭戰區，觀察到無人機科技及生產能力，相信這也對於台灣未來的存亡至關重要，並鼓勵台灣與其他已成功創新，能應對現代戰爭挑戰的民主國家合作。他也恭喜台灣通過「國防特別預算」，強調應持續強化台灣的防衛能力及韌性，其中包括和飛彈、無人機同等重要的網路安全。麥考爾榮譽主席指出，中國共產黨日益好戰的行為對台灣和全球的權力平衡都造成直接威脅，縱然美國持續尋求美中關係的穩定，但也清楚認知中國共產黨造成的威脅以及他們的最終目標。他曾親身經歷中共的恐嚇手段，上次訪台祝賀賴總統當選時，中國即派遣大批軍機和軍艦進入台海周遭，他也隨即遭到中國制裁，他將其視為追求自由的榮譽勳章。麥考爾榮譽主席說，中國正一再測試自身實力及試探台灣的弱點，為可能的入侵行動做準備，但這些威嚇手段不會得逞。正如賴總統所說：「中華民國不隸屬於中華人民共和國」，中共強行推動統一的企圖絕對不會成功，因為中華人民共和國過去從來沒有、未來也不會統治台灣。麥考爾榮譽主席表示，1950年麥克阿瑟將軍形容台灣是「一艘永不沉沒的航空母艦」，這項論述至今依然適用，台灣始終是印太地區自由的重要支柱，美國將永遠是台灣堅定的夥伴，與台灣肩並肩合作，共同確保以實力維護和平。最後，他再次感謝賴總統頒贈大綬景星勳章的殊榮，並以「我愛台灣」表達對台灣的支持。