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台中市議會今(4)日進行審計報告議程，市議員陳俞融針對「中聯油脂毒油事件」砲轟台中市政府。她引述審計部114年度總決算審核報告指出，台中市食品藥物業者逾10萬家，卻僅有42名專責稽查員，直指市府稽查量能嚴重不足，才是造成食安破口的主因。陳俞融表示，審計報告白紙黑字點出中市府「稽查人力與管理規模落差甚大」，平均每位稽查員需負責超過2,380家業者。這也導致身為主管機關的盧市府，8年來僅陪同中央抽驗過一次中聯油品；此次毒油事件自4月生產，其他業者5、6月陸續察覺異常，卻拖到6月30日才通報。長達兩個月的空窗期，顯示市府常態性稽查機制因人力短缺而形同虛設。陳俞融指出，市長盧秀燕日前質疑，台糖5月就發現原料不合格，總公司設於台南卻未依當地法規通報一事。她說，台糖台南總公司為整體經營管理單位，並非食用油生產現場；且盧市長口中的「油品事業部」主管的是汽柴油等能源業務，根本與食用油無關。她批評，將汽柴油與食用油混為一談是「大翻車」，呼籲市府不應急於找外縣市當代罪羔羊，卻連基本常識都搞錯。陳俞融強調，毒油事件是人禍而非天災，市府明知食安處稽查人力匱乏卻遲未補足。她強烈要求盧市長應停止甩鍋，正視在地管理責任並盡速擴充稽查人力，以守護全台民眾與孩童的食安。