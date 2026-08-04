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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日公布競選主視覺與標語，包含「你的市長沈伯洋」和「台北順起來」、「Future，soon」，對此總幹事吳思瑤表示，台北總是卡卡的，生活有太多卡卡的，交通卡住了、都更卡住了、食安卡住了、防災卡住了，孩子的安全在卡關，連營養午餐恐怕都還要等待，台北的產業發展、都市建設、和世界的連結、甚至與中央的合作全都按下了暫停鍵，因為卡在市長那一關，要改革市政弊端的每一個盲點，「台北順起來，日子順起來」。對於競選標語「台北順起來」，吳思瑤表示，台北總是卡卡的，生活有太多卡卡的，交通卡住了、都更卡住了、食安卡住了、防災卡住了，孩子的安全在卡關，連營養午餐恐怕都還要等待，台北的產業發展、都市建設、與世界的連結、甚至與中央的合作，全都按下了暫停鍵，因為卡在市長那一關。吳思瑤說，因為有太多bug，所以造成這麼多的lag，市長沈伯洋要解決市民生活中的大小痛點，要改革市政弊端的每一個盲點，讓市民的一天24小時，不必浪費在等待，讓城市的一年365天，不必消耗在卡關，台北順起來，日子順起來，Taipei順起來，未來順起來，Future，soon！吳思瑤也提到，競選主視覺色彩是橘色，代表溫暖、朝氣蓬勃的陽光，就像是沈伯洋溫柔堅定與陽光活力。讓大家生活在陽光裡，台北走進光明裡。而兩個白色箭頭不只是向上，更是順時針的無限循環，代表台北的每一個正能量，也象徵沈伯洋強調ecosystem生態系的政策理念。最後吳思瑤說，「你的市長沈伯洋」希望透過行動，讓每個市民能夠擁有順順的一天，期待大家的日子能順心、順利，台北萬事順遂，台灣風調雨順。