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▲熊本地震未歇!餘震累計突破398次（圖／美聯社／達誌影像）

日本九州熊本縣自7月28日遭遇規模7.1強震重創後，當地餘震活動持續活躍，震撼態勢遲遲未見緩解。今（4）日下午日本時間1時06分（台灣時間2時06分），熊本地區再度發生芮氏規模4.4的有感地震，最大震度達3級，所幸並無海嘯威脅。日本氣象廳特別呼籲，未來一週內仍需高度防範，不排除可能發生最大震度達7級的強烈餘震。根據日本氣象廳觀測，今日午後這起地震的震央位於熊本縣天草及蘆北地區，震源深度極淺，推估地震規模為4.4。最大震度3級出現在長崎縣南島原市，以及熊本縣八代市、上天草市、宇城市與蘆北町。此外，包括福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎及鹿兒島等地，亦皆觀測到震度1至2級的搖晃，顯示這波餘震波及範圍相當廣。氣象廳統計數據顯示，自7月28日發生規模7.1強震以來，熊本地區的餘震活動相當頻繁。截至台灣時間今日下午2時06分為止，該區域已累計觀測到高達398次餘震，其中規模5以上的強烈餘震亦占了3次，顯示地殼活動仍未平息，當地居民仍須持續保持高度警戒。