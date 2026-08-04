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登革熱亞洲疫情高於去年同期 柬埔寨疫情快速上升

東南亞等鄰近國家登革熱疫情升溫，境外感染風險提高！疾管署今（4）日提到，國內上週新增8例登革熱境外移入病例，其中3例為柬埔寨境外群聚感染事件，年齡介於10多位至30多歲，前往柬埔寨交流活動後，陸續出現眼窩痛、肌肉痛等症狀，衛生局針對個案居住地、活動地進行防治工作，預計針對同團成員健康追蹤，監測至8月6日。柬埔寨群聚事件年齡層介於10多歲至30多歲，為2男1女，今年7月中旬一同赴柬埔寨進行交流活動，7月下旬返國後陸續出現發燒、頭痛、噁心、肌肉痛、後眼窩痛等症狀就醫確診。疾管署副署長林明誠提到，國際間登革熱等蚊媒傳染病疫情持續，東南亞鄰近國家登革熱疫情上升，境外感染風險提高，且依據氣象預測顯示，聖嬰現象未來數月可能進一步增強，由於聖嬰現象利於登革熱傳播，又適逢暑假旅遊旺季，呼籲民眾出國期間落實防蚊措施，返國後14天內如出現不適症狀儘速就醫，並告知醫師旅遊史，以利醫師判斷。根據疾管署監測資料顯示，今年截至8月3日，累計111例登革熱確定病例，其中7例為本土病例，居住地均為高雄市；另104例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼（24例）為多，其次為越南（23例）及馬爾地夫（15例）等9個國家，今年累計病例數低於2025年同期（130例）。全球登革熱疫情持續，今年截至6月全球累計報告158萬餘例病例，主要分布於美洲，以巴西、哥倫比亞、玻利維亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家斯里蘭卡、越南、馬來西亞、柬埔寨、寮國、孟加拉等國近期疫情上升，且疫情多高於去年同期。其中斯里蘭卡疫情嚴峻，今年迄今報告逾8.4萬例病例；柬埔寨疫情快速上升，今年迄今報告逾2.8萬例病例。疾管署提醒民眾，不論暑假出遊或是出國，從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑以降低蚊蟲叮咬風險。另外，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情持續，交通部已協助請旅遊業者加強提醒團員出國期間落實防蚊措施及返國後健康追蹤，另於各航空站透過多元管道衛教宣導，呼籲民眾返國入境時如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。疾管署指出，近期國內氣溫炎熱，各地午後偶有降雨，氣候有利於病媒蚊孳生，由於孳生源與生活息息相關，籲請民眾落實「巡、倒、清、刷」，將環境中可能積水之容器，如盆栽底盤、廢棄輪胎、塑膠袋等隨手清除，大型容器可聯繫清潔隊協助處理，保留器物與儲水設備則需定期刷洗容器壁以去除蟲卵並倒置收納，並於降雨過後再次巡檢，以降低環境病媒蚊密度，從根本阻斷病媒蚊繁殖，共同守護社區健康。另提醒各級學校暑假期間持續留意校園環境，如發現積水容器應清掃並移除，特別提醒長時間未使用廁所之馬桶、水箱等容器容易孳生孑孓，務必定期巡檢，避免校園病媒蚊孳生。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。