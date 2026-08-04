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深刻的初戀總發生在夏天！法國新浪潮代表作《夏日之戀》講述兩男一女自由奔放、激情卻又具毀滅性的三角關係。新藝計畫 複象公場《聽見你的聲音》則在三角戀中加入聾人少年，更加具有劇情張力，成為一段「說不出口」、充滿誤解與猜測的BL青春愛戀故事，8月22日至23日將在臺中國家歌劇院上演。《聽見你的聲音》主角「大樹」是一名熱愛寫作的聽障高中生，因手語和文字邏輯不同，求助於兩位聽人朋友。青梅竹馬「宜恩」熱情扮演大樹與世界溝通的橋樑，卻又小心為他過濾掉刺耳的批評；憤世嫉俗的「逸翔」，則一直將他推進成人世界，要他「登大人」。他們的情感關係，就在口語、手語及文字的轉譯間擦槍走火。「3人之間擾動出難以言說的情感漣漪……這齣戲是在談論自我、理想、友誼與愛情的青春浪潮，感覺如果王家衛要導舞台劇，這就是一齣他會想要做的戲。」國立臺北藝術大學戲劇系兼任助理教授耿一偉撰文指出，「聽障」讓主角與世界無法溝通的隔閡，變得非常具體。複象公場2014年由團長李承寯、藝術總監李承叡、王珩共同創立，曾以入圍台新藝術獎的《回家》3度征服歐洲舞台。《聽見你的聲音》歷時3年發展，是複象公場首次登上歌劇院舞台的作品。飾演大樹的鄭昆興為聾人演員，飾演逸翔的羅振佑為聽人演員，飾演宜恩的廖曉彤則因雙親為聾人而熟悉手語；戲裡角色間的溝通困難，也真實存在於舞台上。導演李承叡指出，聽人總以為聲音是唯一的溝通媒介，但當手語與口語在舞台上交融，兩者語法結構上的差異會形成一種張力，促使聽人與非聽人觀眾都能在黑盒子裡一同探索「理解」的本質。歌劇院藝術總監李惠美表示，《聽見你的聲音》是歌劇院新藝計畫「多元參與」主題的獲選作品，同時運用手語與口語、「視形傳譯」的美學概念，歌劇院特別開放8月22日午場部分名額給聾人觀眾報名觀賞，每場次演後座談也規劃聽打及專業手譯員服務，讓全場的聾、聽觀眾都能毫無阻礙地感受劇場的魅力。