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▲看到很多抗癌英雄的故事，崔叡娜想起爸媽曾為了她努力籌備醫藥費。（圖／翻攝friday）

因洗腦神曲〈Catch Catch〉爆紅的崔叡娜（Yena），近日在主持的節目《我剩下的戀愛》透露小時候罹患過兒童性淋巴瘤（淋巴癌），看著父母為了籌措醫藥費，努力的在賣飯卷，讓她非常自責，也因此養成整條吃紫菜包飯的習慣。《我剩下的戀愛》是由鄭容和、DK、李世榮、崔叡娜主持的戀愛綜藝節目，邀請曾經歷重病、死亡邊緣的年輕男女配對，當聽到個來賓抗癌的勵志故事，崔叡娜忍不住落淚，也透露小時候罹患過兒童性淋巴瘤（淋巴癌）。崔叡娜透露小時候生病時，看著身邊的父母與家人崩潰的樣子，讓她從小就感到很愧疚，「感覺一切都是我的錯。」所以聽到來賓分享抗癌成功的經歷，更能感同身受。也因為住院費用很高，爸媽總是為了那一筆錢，很努力的在賣飯卷，「我小時候看到也很印象深刻」。崔叡娜今年26歲，2018年代表樂華娛樂參加Mnet的選秀節目《PRODUCE 48》，最終獲得第四名的好成績，成為限定團體IZ*ONE成員之一，她也因此開啟主持工作，成為多檔綜藝班底；今年3月發行的〈Catch Catch〉也掀起熱潮，日前在第5屆青龍系列大獎表演時，台下大咖藝人每一位都會唱，可見作品受歡迎的程度。