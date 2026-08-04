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位於台北萬華區的卡牌店「小羊卡牌社」，3日無預警將購買LINE群組刪除，實體店面也人去樓空，受害者高達3千多人，詐騙金額疑高達2至3億以上，鄭姓負責人更捲款潛逃直接出境。台北市議員陳宥丞表示，他接獲到大量陳情民眾，受害者恐達上萬人、總資產損失突破上億元，甚至有VIP客戶單人損失就高達上千萬元；呼籲檢調單位主動介入，並以詐欺罪展開偵辦。「小羊卡牌社」今年1月開設實體店面，除了日版寶可夢卡代購及預購外，也有經營卡牌、球員卡代送國外鑑定，但近日無預警倒閉，業者遭爆已全款潛逃出境。陳宥丞痛批，業者在毫無預警的情況下，將所有消費者的卡牌及預購款項全款潛逃，甚至傳出已經順利出境台灣，這樣離譜的行為他收到很多案件，有上萬名的民眾累計應該有上億元的資產，全部被他捲款遣逃。陳宥丞透露，有陳情人反映自己在約500人的專屬VIP LINE群組內，每一位頂級玩家累積損失動輒數百萬，甚至有人單人損失高達上千萬元。陳宥丞強調，已在第一時間要求警察單位，必須協助消費者整理好相關對話數據與交易證據後，全面開放受害者報案，同時應立即移請檢調單位，以詐欺罪嫌展開嚴偵。對於這樣的狀況，消保官提醒，消費者當初若以現金或匯款方式支付價款，備妥購買證明、付款紀錄、對話截圖、預購單據等證據，向法院聲請核發支付命令，請求退還款項，以保障自身權益。