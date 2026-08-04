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桃機第一航廈抉擇關鍵：預計明年底前提出初步規劃

調整挹注觀光與機場分配比例 桃機今年旅客量預估突破5000萬人次

桃園機場第三航廈目前部分啟用，預計明年底全數完工；此外，高雄機場也正在規劃新航廈、台中機場也要擴建，交通部航政司司長韓振華表示，各區域門戶、離島機場未來20年所需經費達6,000億元，因此將在9月調高機場服務費、轉機服務費至750元，2028年再調高至1000元。同時，第一航廈未來將整建或翻新，也會在明年底前決定初步方向。出境旅客會收取「機場服務費」500元，目前已經超過10年沒調整。韓振華說，無法支應機場建設及營運需求；對比鄰近國家包含新加坡樟宜機場1,597元、香港赤鱲角機場1,434元、日本成田機場1,239元、泰國曼谷蘇凡納布機場1,187元等，其他東南亞主要機場馬來西亞吉隆坡、越南河內內排、緬甸仰光機場等地收費都高於我國，因此調高收費。另外，因過境乘客也會使用機場服務設施，也有收取「轉機過境設施使用費」500元，也會同步調整。兩項費用將在9月1日第一階段調整為750元；2028年9月1日第二階段調整為1,000元。桃機第一航廈1979年底啟用，曾經整建、拉皮。韓振華說，明年底桃機第三航廈將完成，因此會在明年提出對第一航廈的初步規劃，包含是否重建或是翻新，目前已經啟動討論。機場服務費目前為機場與觀光各分配50%，第一階段時將調整成機場與觀光比例將調整為60%、40%；第二階段將調整為65%、35%。以114年出境旅客約2,570萬人次估計，出境旅客機場服務費調整後，每1年機場服務費收入可由128億元增加至256億元，機場獲分配金額將增加至166億元，觀光獲分配金額亦將增加至90億元。目前我國機場連結全球104個國際航點，每週飛航3,018班次。桃園機場115年上半年旅客量約2,580萬人次，較去年同期成長10%，預估全年旅客量可突破5,000萬人次，創歷史新高，顯示航空運輸需求持續成長，機場建設及服務提升更具迫切性。