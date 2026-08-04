我是廣告 請繼續往下閱讀

IKEA內跑42公里馬拉松 這家分店出奇招

IKEA迷宮動線裡跑步！韓國今年也曾辦過一場趣味賽事

台灣的IKEA分店本月與《Pikmin Bloom》推出限定活動，在全台8間分店推出期間限定尋找皮克敏活動；只要到店內指定地點尋找，就有機會拿到金色花苗、限量小卡。但你有想過複雜的IKEA動線除了抓皮克敏之外，還能舉辦馬拉松嗎？英國一家IKEA分店將在年底舉辦史無前例的室內馬拉松賽事，關卡也相當特別。根據華盛頓郵報等媒體報導，在宜家家居（IKEA）迷宮般的布局中穿梭選購家具後，讓人很容易覺得自己像是跑完了一場馬拉松。而現在，數十位跑者將真正地在一間IKEA門市內跑完26.2英里（約42.195公里）。這場於英格蘭克羅伊登（Croydon）IKEA門市舉辦的馬拉松，在開放報名後，80個名額便迅速額滿。而正式比賽時間其實要到12月才會進行。這家IKEA門市的分店經理金振成（Kim Chin-Sung，音譯）表示：「我非常震驚，我沒想到大家會這麼有興趣。」金振成指出，跑者將繞行展示間、家居用品區以及倉儲區共17圈。補給站可能會提供IKEA相當受歡迎的瑞典肉丸，跑者或許還會收到一份工具包，包內放有需要自己親自組裝的獎牌。不過這場比賽可不只是趣味而已，仍設有完賽條件，跑者必須在六小時內完賽，好讓IKEA員工恢復正常工作。金振成表示，約110美元（約台幣3,500元）的報名費中，將有部分捐贈給倡導住房負擔的英國慈善機構 Shelter。金振成表示，「我們會盡可能累積經驗，希望未來能把這個活動辦得更大。」事實上，在IKEA裡面進行跑步競賽並不是首例，韓國的IKEA光明店和東釜山店在今年5月曾舉辦一場名為「Hej Run」的室內跑步活動，全程路線共5公里，兩家分店分別有350名和400名參賽者。報名費為20,000韓元，參賽者獲得一件紀念T恤。完成者能獲得一枚完賽獎牌、一張美食券和一個紀念鑰匙圈。IKEA韓國分店主管則表示，他們計劃讓參與者以全新的視角體驗日常空間，感受活力和樂趣，並在跑遍整個門市的過程中獲得健康和生活上的靈感。