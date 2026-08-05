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▲邵昕浮誇的說話方式讓他曾經是綜藝節目寵兒。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

▲邵昕前妻婷婷（如圖）不只一次公開聊贍養費話題。（圖／翻攝自YouTube 東風衛視）

邵昕的兒子邵逸翔近來被多人指控在網路上以假名字交友，約出來後騙吃騙喝，受害者更組隊向邵逸翔討公道。現年58歲的邵昕過去靠著浮誇的說話風格走紅，還被封為「浮誇帝」，常在節目上把小S逗樂，與前妻婷婷相識3個月就決定結婚，夫妻倆也時常在節目上放閃，未料婚姻維持10年告吹。邵昕畢業於國光藝校，和庹宗康、屈中恆、王祖賢、宋逸民等是同期，17歲主演電影版《孽子》走紅，還曾和酒井法子合作電視劇，後來他轉戰綜藝圈，成為《康熙來了》常客，以浮誇的說話風格走紅，被封為「浮誇帝」，就連小S都常被他逗得哭笑不得。邵昕在2002年經朋友介紹認識婷婷，交往3個月就決定結婚，兩人不只一次在節目上放閃，婷婷也曾吐邵昕見過太多美女，第一次約會就要去她家看她卸妝，不希望自己的另一半是「假貨」，有次她跟幾個姐妹出去玩，沒有告知邵昕，邵昕得知後到現場突襲，不過他沒當場給婷婷難看，反而是把場子炒熱，回家後才對她說，「妳怎麼可以這樣對我！」未料這段婚姻維持10年開始出現變化，婷婷在節目上控訴邵昕每個月只付5000元家用，在她出道當通告藝人之後，就再也沒付過一毛錢，兩人一度分居，邵昕則說自己的錢都賠在金融海嘯，只能以後有機會再報答。2012年，邵昕和婷婷世紀大復合，沒過兩天邵昕就被拍到和一名叫Vivi的女子夜唱，隨即又爆出同居消息，婷婷再度控訴邵昕每天言語暴力，還拿鐵棒打她後腦，邵昕否認家暴，並稱婷婷也會打她，還抓傷下體，兩人在2012年5月協議離婚，即便離婚後，雙方依舊為了贍養費一事打了許久口水戰。邵昕在離婚後與Vivi再婚，並生下一女。不僅感情精彩，邵昕還曾在2011年時爆發炒股案件，犯罪所得8.5億元，高院一審依違反證券交易法等罪，判其2年徒刑，緩刑4年。