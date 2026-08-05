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洛杉磯道奇隊新同學史庫柏（Tarik Skubal）在台灣時間5日作客芝加哥小熊隊的比賽中，迎來移籍後的初登板先發。儘管一上場就面臨滿場小熊球迷的無情狂噓，這位兩屆賽揚獎得主絲毫不受影響，首局便以完美的「三上三下」霸氣開局，展現了現役最強左投的強大心理素質與實力。一局下半，當史庫柏步上瑞格利球場（Wrigley Field）的投手丘時，現場瞬間爆發出巨大的噓聲。面對這種異樣的氛圍，他顯得老神在在。面對首名打者克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），史庫柏在球數2好2壞時，用一顆本局最快的99.1英里（約159.5公里）伸卡球讓對手站著不動遭到三振。隨後面對日籍強打鈴木誠也（Seiya Suzuki），他投出98.9英里（約159.2公里）速球使其擊出中外野飛球出局；接著再以變速球讓第三棒布萊格曼（Alex Bregman）擊出游擊方向滾地球出局。史庫柏僅用俐落的投球就讓小熊打線三上三下，以完美的表現作為道奇生涯的起點。史庫柏在2024與2025年效力底特律老虎隊期間，連續兩年奪下美聯賽揚獎。本季他雖在5月接受了左手肘骨刺清除手術，但僅缺陣約一個月便於6月中旬復出。在被交易前，他本季已出賽16場，繳出7勝5敗、防禦率2.79的優異成績。由於老虎隊戰績不佳且他將於季後成為自由球員（FA），最終老虎在交易大限前將他送往道奇，換回3名潛力新秀。儘管身為頂級球星，史庫柏在賽前受訪時依然保持謙遜：「這支球隊就算沒有我已經夠強了，我只想自然地融入這個休息室。」他進一步表示：「我還沒贏過世界大賽冠軍，所以我希望能向隊上的老將們學習。不管是每天的準備工作、牛棚訓練還是傳接球的方式，我都想全盤吸收。」對於能與大谷翔平（Shohei Ohtani）同隊，他也難掩興奮：「他是『獨角獸』般的才能。真的，從來沒有人在大聯盟達成過他所做到的成就。能作為隊友近距離感受他的偉大，我非常期待。」另一方面，擔任先發第1棒指定打擊（DH）的大谷翔平在首局上面對小熊先發投手阿薩德（Javier Assad），於滿球數時擊出二壘方向滾地球出局，無緣在首局就為新隊友提供火力支援。史庫柏的加入，讓道奇隊的先發輪值達到了令人畏懼的境界。目前陣中有並列全隊最多11勝的山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）與羅布雷斯基（Justin Wrobleski）；即將傷癒歸隊的史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）；自5月交易以來登板9戰全勝的勞爾（Eric Lauer）；以及狀態逐漸復甦的佐佐木朗希（Roki Sasaki）。此外，大谷翔平本季也貢獻了8勝、防禦率1.79的超狂投球成績（目前因左膝傷勢暫緩投球，專注打擊）。為了迎接史庫柏，球團甚至將希罕（Emmet Sheehan）下放小聯盟。道奇隊為了衝擊世界大賽三連霸，已成功打造出傲視全聯盟的終極輪值陣容。