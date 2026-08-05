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▲金載原、邊佑錫、安孝燮、秋泳愚將來台參加AAA。（圖／翻攝自STARNEWS）

▲2026 AAA頒獎典禮高雄世運座位圖、全場完整票價。（圖／翻攝自拓元售票官網）

✨2026 Asia Artist Awards IN KAOHSIUNG ✨資訊

主持人：池昌旭、張員瑛、成韓彬

歌手：LNGSHOT、&TEAM、ATEEZ、RESCENE、ITZY、KiiiKiii、Hearts2Hearts、RIIZE、ZEROBASEONE、ALPHA DRIVE ONE、TXT

演員：金宣虎、高允貞、邊佑錫、金載原、安孝燮、秋泳愚

第11屆《2026 Asia Artist Awards》（亞洲明星盛典，簡稱AAA）將在12月5、6日於台灣高雄國家體育場（世運主場館）舉行，主辦單位今（5）日官宣第2波演員陣容，韓劇男神邊佑錫、安孝燮、秋泳愚、金載原（金載源）都將來台出席頒獎典禮。AAA也預告，主持人除了已公布的池昌旭、張員瑛、成韓彬以外，還將增加第4名MC，讓陣容更加華麗。AAA主辦單位STARNEWS今日稍早發文宣布邊佑錫、安孝燮、秋泳愚、金載原將來高雄參加頒獎典禮的好消息。並對這群男神一一做了介紹。金載原今年憑藉《柔美的細胞小將3》申馴鹿一角，拿下青龍系列大獎電視劇部門「新人男演員賞」，演技獲得觀眾一致好評，奠定了新生代實力演員的地位，8月30日也將來台舉行見面會，展開出道後首場海外活動。邊佑錫則憑藉tvN韓劇《背著善宰跑》以及MBC韓劇《21世紀大君夫人》，受到粉絲熱烈喜愛，掀起現象級風潮，他目前也正展開全球巡迴的粉絲見面會，9月25日會來到台北站，跟粉絲近距離接觸。而這並非邊佑錫首次來台，今年1月在台北大巨蛋舉行的第40屆金唱片獎他也有出席。安孝燮近年透過SBS韓劇《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》走入大眾視野。此外，他也在動畫電影《K-pop 獵魔女團》中，為男主角振宇配音，在全球掀起熱潮，安孝燮更因此受邀出席第98屆奧斯卡金像獎，國際知名度急速攀升，下半年則將透過新劇《The Final Table》回歸螢光幕。秋泳愚的代表作則是《玉氏夫人傳》以及Netflix影集《外傷重症中心》，他去年更憑藉《外傷重症中心》拿下第4屆青龍系列大獎電視劇部門「新人男演員賞」，接下來將繼續參與該劇的第2、3季，還要和金所泫合作韓劇《戀愛博士》，展現不一樣的魅力，讓觀眾相當期待。除了以上4位男演員，STARNEWS還賣關子地說，主持陣容將再添1人，除了先前早已公布的男演員池昌旭、女團IVE成員張員瑛、男團ZEROBASEONE隊長成韓彬以外，還會再加入第4位MC，「完成華麗的主持陣容。」至於AAA 2026的門票該怎麼買？其實早在卡司公開前，官方在5月31日就已開賣優先購與早鳥票，火速售罄，一般售票時間則尚未公布。AAA 2026票價則為6980、5980、4980、3980、2980、1980元，及身障票3490元，每張還要外加系統服務費200元。