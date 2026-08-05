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美國股市周二（4日）全數走高，其中標普500指數與道瓊工業指數雙雙改寫收盤新高。再加上台指期夜盤上漲1195點，帶動台北股市今（5）日開盤上漲449.17點、來到43809.83點。隨後漲幅擴大上揚超過1200點，重回4.4萬點關卡。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲3.66點、來到378.69點。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲65元、來到2380元；聯發科開盤上漲230元、來到4095元；台達電開盤上漲85元、來到1705元。科技股成為美股盤面主力，人工智慧（AI）軟體公司Palantir單日暴漲29%，半導體族群也延續反彈走勢，美光科技（Micron Technology）大漲逾7%，邁威爾科技（Marvell Technology）更飆升近13%。另，美國財政部長貝森特關於荷姆茲海峽重新開放協議的談話，也帶動原油價格急跌；緩解市場對通膨與企業成本上升的憂慮，也替股市提供進一步支撐道瓊工業指數飆漲907.47點或1.71%，收報54085.88點；標普500指數上漲136.02點或1.79%，收在7736.52點，為6月以來首度再創歷史新高；那斯達克指數揚升671.09點或2.59%，收26584.99點；費城半導體指數勁揚748.91點或6.55%，收12179.26點。台積電ADR上漲2.72%，日月光ADR上漲5.52%，聯電ADR上漲10.38%，中華電信ADR下跌1.27%。台指期夜盤雖盤中一度翻黑，但立即翻紅走高，盤中最高來到44726點，終場上漲1195點或2.76%，收在44539點，台積電期貨盤後終場上漲50元或2.15%，收在2378元。