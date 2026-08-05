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洛杉磯道奇隊今（5）日作客芝加哥小熊隊，這場比賽是賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）轉戰道奇後的藍白戰袍首秀，場外與場內因此爆發滿滿話題。賽前有小熊球迷特地雇了一架小型飛機拉布條嗆聲「道奇毀了棒球」，沒想到字體竟然全部印反，讓球迷直喊太糗。值得一提的是，本季以重金加盟道奇的塔克（Kyle Tucker），在第2局對老東家轟出本季第 10 號陽春砲，用棒子狠狠打臉全場小熊球迷。道奇隊近年大手筆補強陣容，日前又透過重磅交易搶下賽揚王牌史庫柏，讓全大聯盟其他球隊的球迷格外眼紅。今日賽前，一名神秘的小熊球迷特地花錢租用小飛機，在球場上空拉起「道奇毀了棒球（The Dodgers ruined baseball）」標語，抗議道奇補強方式。尷尬的是，這場「空中抗議」卻因技術問題意外變成笑話，飛機拖曳的字樣不僅方向顛倒，英文字母也排列混亂，讓現場與電視機前的球迷滿頭問號，反而成為另類話題。事實上關於「道奇毀了棒球」的討論早已層出不窮，今日迎來道奇首秀的王牌史庫柏賽前也霸氣表示，對於其他球隊球迷嫉妒道奇組建夢幻陣容的指責，他「完全不會感到同情」。除了場外的超糗插曲，場內戲碼同樣張力十足。今冬以4年2.4億美元（約新台幣77億元）重金加盟道奇的外野重砲塔克，今日首度隨隊回到舊主小熊隊主場。每次踏入打擊區，塔克都面臨全場小熊球迷排山倒海的噓聲。然而塔克並未受影響，在第2局雙方0：0平手時，一棒拉出右外野大牆，炸裂本季第10號全壘打，幫道奇打破僵局，也為首度披藍白戰袍登板的史庫柏送上最及時的火力支援。值得一提的是小熊球迷自然不想看到塔克對自家球隊有好表現，甚至立刻將這顆全壘打球狠狠丟回場內，足見現場火藥味有多濃。