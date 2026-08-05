我是廣告 請繼續往下閱讀

▲foodpanda宣布，8月7日至13日將依演習區域分時段暫停美食外送、生鮮雜貨、外帶自取及預訂服務。（圖／官方提供）

foodpanda各區服務調整時間如下：

▲配合2026年城鎮韌性（防空）演習，Uber Eats將於各區演習時段提前15分鐘暫停配送服務。（圖／記者周淑萍攝）

Uber Eats配送功能提前15分鐘暫停

2026年城鎮韌性（防空）演習將於8月7日至13日分區舉行，演習期間將實施交通管制及人員疏散避難。外送平台foodpanda、Uber Eats陸續公布服務調整，演習區域內將暫停餐點外送、雜貨配送等服務，其中foodpanda將提前30分鐘關閉平台，Uber相關配送功能則提前15分鐘停止，提醒民眾提早下單。foodpanda表示，配合城鎮韌性（防空）演習，8月7日至13日期間，將依各區演習時間，暫停演習區域內的美食外送、生鮮雜貨、外帶自取，以及演習時段的預訂服務。平台將於演習開始前30分鐘關閉相關功能，消費者若有餐點或生活用品配送需求，建議提早完成下單。Uber表示，為配合城鎮韌性（防空）演習，將在各演習區域暫停Uber網際網路系統相關服務，包含外送及「優快送」配送功能，各區均從演習開始前15分鐘暫停，直到演習結束後恢復。Uber各區配送服務暫停時間如下：Uber提醒，演習期間各地將實施車輛及人員管制，即使訂單在演習前成立，也可能因道路管制造成配送時間延長。民眾若有用餐或配送需求，應盡量避開演習時段。此外，Uber叫車服務也將在上述地區及時段同步暫停；已預約乘車的民眾，應確認行程是否與演習時間重疊，並提前調整安排。