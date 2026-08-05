2026年城鎮韌性（防空）演習將於8月7日至13日分區舉行，演習期間將實施交通管制及人員疏散避難。外送平台foodpanda、Uber Eats陸續公布服務調整，演習區域內將暫停餐點外送、雜貨配送等服務，其中foodpanda將提前30分鐘關閉平台，Uber相關配送功能則提前15分鐘停止，提醒民眾提早下單。
foodpanda表示，配合城鎮韌性（防空）演習，8月7日至13日期間，將依各區演習時間，暫停演習區域內的美食外送、生鮮雜貨、外帶自取，以及演習時段的預訂服務。平台將於演習開始前30分鐘關閉相關功能，消費者若有餐點或生活用品配送需求，建議提早完成下單。
foodpanda各區服務調整時間如下：
●8月7日：南部地區演習時間為10時至10時30分，平台預計9時30分起暫停服務，範圍包括台南市、高雄市、屏東縣。
●8月10日：中部地區演習時間為14時30分至15時，平台預計14時起暫停服務，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市。
●8月11日：離島地區演習時間為13時30分至14時，平台預計13時起暫停服務，範圍包括金門縣、澎湖縣。
●8月12日：東部地區演習時間為13時30分至14時，平台預計13時起暫停服務，範圍包括花蓮縣、台東縣。
●8月13日：北部地區演習時間為14時30分至15時，平台預計14時起暫停服務，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣。
Uber Eats配送功能提前15分鐘暫停
Uber表示，為配合城鎮韌性（防空）演習，將在各演習區域暫停Uber網際網路系統相關服務，包含外送及「優快送」配送功能，各區均從演習開始前15分鐘暫停，直到演習結束後恢復。
Uber各區配送服務暫停時間如下：
●8月7日：9時45分至10時30分暫停服務，範圍包括台南市、高雄市、屏東縣。
●8月10日：14時15分至15時暫停服務，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市及嘉義縣。
●8月11日：13時15分至14時暫停服務，範圍包括金門縣、連江縣及澎湖縣。
●8月12日：13時15分至14時暫停服務，範圍包括花蓮縣、台東縣。
●8月13日：14時15分至15時暫停服務，範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及宜蘭縣。
Uber提醒，演習期間各地將實施車輛及人員管制，即使訂單在演習前成立，也可能因道路管制造成配送時間延長。民眾若有用餐或配送需求，應盡量避開演習時段。此外，Uber叫車服務也將在上述地區及時段同步暫停；已預約乘車的民眾，應確認行程是否與演習時間重疊，並提前調整安排。
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●8月7日：南部地區演習時間為10時至10時30分，平台預計9時30分起暫停服務，範圍包括台南市、高雄市、屏東縣。
●8月10日：中部地區演習時間為14時30分至15時，平台預計14時起暫停服務，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市。
●8月11日：離島地區演習時間為13時30分至14時，平台預計13時起暫停服務，範圍包括金門縣、澎湖縣。
●8月12日：東部地區演習時間為13時30分至14時，平台預計13時起暫停服務，範圍包括花蓮縣、台東縣。
●8月13日：北部地區演習時間為14時30分至15時，平台預計14時起暫停服務，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣。
Uber表示，為配合城鎮韌性（防空）演習，將在各演習區域暫停Uber網際網路系統相關服務，包含外送及「優快送」配送功能，各區均從演習開始前15分鐘暫停，直到演習結束後恢復。
Uber各區配送服務暫停時間如下：
●8月7日：9時45分至10時30分暫停服務，範圍包括台南市、高雄市、屏東縣。
●8月10日：14時15分至15時暫停服務，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市及嘉義縣。
●8月11日：13時15分至14時暫停服務，範圍包括金門縣、連江縣及澎湖縣。
●8月12日：13時15分至14時暫停服務，範圍包括花蓮縣、台東縣。
●8月13日：14時15分至15時暫停服務，範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及宜蘭縣。
Uber提醒，演習期間各地將實施車輛及人員管制，即使訂單在演習前成立，也可能因道路管制造成配送時間延長。民眾若有用餐或配送需求，應盡量避開演習時段。此外，Uber叫車服務也將在上述地區及時段同步暫停；已預約乘車的民眾，應確認行程是否與演習時間重疊，並提前調整安排。