素有「越南王」稱號的台商丁廣欽、丁廣鋐兩兄弟，三十多年前承接父業，在異國篳路藍縷打造出屢獲城市設計大獎的越南「富美興」。該座城市由美國SOM、波士頓KKA及日本丹下健三建築師事務所共同規劃，成為國際城市規劃的典範，也奠定了丁家立足全球建築開發的深厚基石。
如今，根基扎實的丁家兩兄弟懷抱對台灣土地的深厚情感，選擇回鄉落地生根，於台中大肚山推出總面積逾4萬坪的「富域里山」多元生態社區開發計畫，一出手便以「東會館」建築勇奪「國家卓越建設獎」最佳規劃設計獎特別獎，盡顯一甲子的家族開發想望。
這處典藏超過一甲子的家族基地，隨著台中都會發展，現已座落於精密機械園區、工業區、中科產業聚落與高鐵車站間的黃金樞紐。在台中國土計畫中，此區被定位為「大肚山生態保育核心」，在繁華的產業聚落間難得保留了有天有地的原生綠林。
為實踐前瞻理想，丁家兄弟成立集團在台首家專責地產公司「和倫開發」，並延攬前總太地產董事長翁毓羚擔任總經理。翁毓羚指出，一般商業開發多追求高容積與利潤，極少有企業願意耗費龐大時間與資源推動極低密度的生態個案；而參與的國際建築團隊也皆具備高度理想性，打造國際建築聚落的歷程精彩可期。
「富域里山」採全客製化設計與興建模式，滿足層峰客群對理想居所的想像。本次獲獎的東會館，即由首位獲得AIA（美國建築師協會）建築獎的華人女性建築師張淑征（Grace Chung）主導，並與張涵瑋建築師協同請照。設計團隊數次走訪基地，精準調研風向、日照與自然涵構，提出名為「The Living Valley」概念，打造一棟自土地生長而出的群山建築聚落，完美承接全案永續靈魂。
在極端氣候與能源轉型挑戰並存的時代，該案跳脫傳統房地產開發框架。許多科技業主希望藉此打造媲美國際水準的品牌會館，在接待全球買家時實踐ESG理念；亦有創業世代期望在距離高鐵僅10分鐘車程的距離內，享受溫泉與美食療癒，快速切換工作與生活角色。「富域里山」以高度理想化的願景獲得國家卓越建設獎評審的高度肯定，不僅是頂級居住美學的實踐，更是台灣建築產業朝向永續進化的一次重要探尋。
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為實踐前瞻理想，丁家兄弟成立集團在台首家專責地產公司「和倫開發」，並延攬前總太地產董事長翁毓羚擔任總經理。翁毓羚指出，一般商業開發多追求高容積與利潤，極少有企業願意耗費龐大時間與資源推動極低密度的生態個案；而參與的國際建築團隊也皆具備高度理想性，打造國際建築聚落的歷程精彩可期。
在極端氣候與能源轉型挑戰並存的時代，該案跳脫傳統房地產開發框架。許多科技業主希望藉此打造媲美國際水準的品牌會館，在接待全球買家時實踐ESG理念；亦有創業世代期望在距離高鐵僅10分鐘車程的距離內，享受溫泉與美食療癒，快速切換工作與生活角色。「富域里山」以高度理想化的願景獲得國家卓越建設獎評審的高度肯定，不僅是頂級居住美學的實踐，更是台灣建築產業朝向永續進化的一次重要探尋。