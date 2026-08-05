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▲富域里山多元生態社區東會館建築勇奪國家卓越建設獎最佳規劃設計獎特別。（圖／建築外觀3D模擬圖）

▲富域里山社區基地享有極佳開闊景觀視野，邀請國際建築大師擘劃企業領袖宅邸，建築精彩可期。（此為建築設計3D模擬示意圖）

素有「越南王」稱號的台商丁廣欽、丁廣鋐兩兄弟，三十多年前承接父業，在異國篳路藍縷打造出屢獲城市設計大獎的越南「富美興」。該座城市由美國SOM、波士頓KKA及日本丹下健三建築師事務所共同規劃，成為國際城市規劃的典範，也奠定了丁家立足全球建築開發的深厚基石。如今，根基扎實的丁家兩兄弟懷抱對台灣土地的深厚情感，選擇回鄉落地生根，於台中大肚山推出總面積逾4萬坪的「富域里山」多元生態社區開發計畫，一出手便以「東會館」建築勇奪「國家卓越建設獎」最佳規劃設計獎特別獎，盡顯一甲子的家族開發想望。這處典藏超過一甲子的家族基地，隨著台中都會發展，現已座落於精密機械園區、工業區、中科產業聚落與高鐵車站間的黃金樞紐。在台中國土計畫中，此區被定位為「大肚山生態保育核心」，在繁華的產業聚落間難得保留了有天有地的原生綠林。為實踐前瞻理想，丁家兄弟成立集團在台首家專責地產公司「和倫開發」，並延攬前總太地產董事長翁毓羚擔任總經理。翁毓羚指出，一般商業開發多追求高容積與利潤，極少有企業願意耗費龐大時間與資源推動極低密度的生態個案；而參與的國際建築團隊也皆具備高度理想性，打造國際建築聚落的歷程精彩可期。「富域里山」採全客製化設計與興建模式，滿足層峰客群對理想居所的想像。本次獲獎的東會館，即由首位獲得AIA（美國建築師協會）建築獎的華人女性建築師張淑征（Grace Chung）主導，並與張涵瑋建築師協同請照。設計團隊數次走訪基地，精準調研風向、日照與自然涵構，提出名為「The Living Valley」概念，打造一棟自土地生長而出的群山建築聚落，完美承接全案永續靈魂。在極端氣候與能源轉型挑戰並存的時代，該案跳脫傳統房地產開發框架。許多科技業主希望藉此打造媲美國際水準的品牌會館，在接待全球買家時實踐ESG理念；亦有創業世代期望在距離高鐵僅10分鐘車程的距離內，享受溫泉與美食療癒，快速切換工作與生活角色。「富域里山」以高度理想化的願景獲得國家卓越建設獎評審的高度肯定，不僅是頂級居住美學的實踐，更是台灣建築產業朝向永續進化的一次重要探尋。