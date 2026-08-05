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團體活動雖落幕 5人仍以公司名義投入賑災

二宮和也暖心發文：艱難時別只看前方

2016年熊本地震也曾支援 推出鼓勵廣告

多年來持續援助日本各地災區

日本國民天團「嵐」（ARASHI）雖已於今年5月底結束團體公開活動，但5名成員仍持續以共同成立的「株式會社嵐」投入公益。熊本強震發生滿一週之際，「株式會社嵐」4日宣布，已向熊本縣賑災專戶捐出5000萬日圓（約新台幣1000萬元），協助災區救援與重建，再度展現5人即使各自發展，仍共同關懷社會的行動力。綜合週刊女性、日刊體育等日媒報導，「株式會社嵐」透過官方社群平台X表示，對熊本地震受災民眾致上最深慰問，為祈願災區早日復原，已向熊本縣賑災專戶捐款5000萬日圓，並盼受災居民能盡快恢復平靜生活。成員松本潤也透過個人社群平台表示，希望災區早日重建，民眾能儘快重返安穩日常。「株式會社嵐」由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也及松本潤5名成員於2024年共同出資成立。嵐今年5月31日在東京巨蛋完成巡迴演唱會最終場後，正式結束團體活動。不過，公司官方帳號至今仍持續發布成員個人粉絲俱樂部及相關活動資訊，此次更以公司名義捐款，讓不少粉絲感動表示，即使團體活動告一段落，「嵐並沒有真正消失」。粉絲紛紛留言表示，能透過長年支持嵐的方式，間接把力量送到受災地區，令人深感驕傲；也有人認為，這次捐款再次展現「株式會社嵐」存在的意義。二宮和也4日晚間也在個人X發文，雖未直接點名熊本地震，但被廣泛解讀為向受災者傳遞關懷。他表示，自己一直惦記著大家，也希望在艱難的時刻，不要只顧著向前看，而是看看身旁，與周圍的人一起走下去。二宮坦言，或許無法完整用言語表達心情，但今後仍會持續做自己力所能及的事。貼文曝光後，不少來自災區或家鄉位於熊本的粉絲留言致謝，表示「前を見ないで横を見て」（不要只看前方，也看看身旁）這句話帶來很大安慰，也讓人感受到即使相隔遙遠，嵐仍陪伴在受災居民身邊。這並非嵐首次支援熊本。2016年熊本地震發生時，嵐曾將公益活動「嵐的Waku Waku學校」部分門票與周邊商品收益捐給熊本縣。同年5月，5人也透過歌曲〈故鄉〉製作長達60秒的應援廣告，在熊本縣4家民營電視台同步播出，為災區居民加油打氣。這首歌由熊本縣天草市出身的知名企劃人小山薰堂作詞，也讓當年的鼓勵影片更具地方連結。嵐過去長期投入震災、豪雨及颱風賑災。2011年東日本大震災後，曾向宮城、岩手及福島3縣捐出合計3億150萬日圓；2018年西日本豪雨期間，分別向廣島縣及愛媛縣捐款5000萬日圓；2019年千葉縣遭颱風重創時，也提供6000萬日圓援助。2024年能登半島地震發生後，5名成員也共同捐出6750萬日圓，用於支援受災地區。此次熊本地震發生後，日本演藝圈的支援行動持續擴大。STARTO ENTERTAINMENT同日宣布捐出1億日圓，並將在旗下藝人演唱會及部分劇場設置募款箱。此外，由稻垣吾郎、草彅剛及香取慎吾組成的「新しい地圖」捐出3000萬日圓；SKY-HI所創辦的經紀公司BMSG捐款2000萬日圓；X JAPAN團長YOSHIKI及Mrs. GREEN APPLE主唱大森元貴等人，也分別捐出1000萬日圓，為災區重建挹注力量。熊本地震發生一週後，當地仍有逾8000人留在避難所，部分居民甚至被迫睡在車內，加上高溫與斷水持續，避難生活面臨嚴峻考驗。日本政府已宣布將此次地震指定為「激甚災害」，並編列242億日圓支援物資供應、臨時住宅及災後復原。