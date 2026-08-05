即將迎接父親節祝爸爸節快樂！肯德基表示，推出爸氣加倍「買一桶炸雞送一盒蛋撻」優惠活動，5塊咔啦脆雞加碼送6顆蛋撻才299元，今（5）日PK APP「炸翻星期三」開搶優惠代碼一覽；三商炸雞則推出「買6送6」，一樣價錢桶餐變雙倍、換算下來每塊炸雞27.75元。
肯德基：父親節買一送一！5炸雞＋6蛋撻299元
肯德基父親節速食優惠，即日起至8月10日限時推出「爸氣加倍，買1桶送1盒」超值優惠：
◾️優惠代碼50506：「5塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」特價299元（原價649元）下殺46折優惠
今肯德基PK APP「炸翻星期三」優惠加碼
肯德基炸翻星期三PK APP會員限定活動！8月5日上午10:30至晚上20:00，限量開搶「買一送一」優惠券（限時使用！數量有限）：
◾️買堡送堡「花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味脆雞堡」特價127元（原價183元）
◾️雞塊買一送一！「4塊上校雞塊 x 2」特價49元（原價98元）
◾️外送限定，全館不限品項消費滿399元免運
三商炸雞：父親節「買6送6」！歡樂刈包餐99元
三商炸雞父親節同步推出「買6送6」與「買6送2」雙重優惠，即日起至8月26日開吃：
◾️買6送6！「12塊義式炸雞」特價333元（原價780元）每塊炸雞27.75元好划算。
◾️買6送2！「買6塊炸雞桶送2隻避風塘雞翅」特價199元（原價520元）
◾️歡樂刈包餐「是拉差泡菜豬排刈包＋義式雞翅＋飲料」特價99元（原價194元，即日起至8月31日）
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肯德基父親節速食優惠，即日起至8月10日限時推出「爸氣加倍，買1桶送1盒」超值優惠：
◾️優惠代碼50506：「5塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」特價299元（原價649元）下殺46折優惠
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◾️雞塊買一送一！「4塊上校雞塊 x 2」特價49元（原價98元）
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三商炸雞父親節同步推出「買6送6」與「買6送2」雙重優惠，即日起至8月26日開吃：
◾️買6送6！「12塊義式炸雞」特價333元（原價780元）每塊炸雞27.75元好划算。
◾️買6送2！「買6塊炸雞桶送2隻避風塘雞翅」特價199元（原價520元）
◾️歡樂刈包餐「是拉差泡菜豬排刈包＋義式雞翅＋飲料」特價99元（原價194元，即日起至8月31日）