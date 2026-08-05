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賴清德信任度本月略回升 施政滿意度仍未超越不滿意度

三黨好感度皆上升 整體而言民眾仍對在野陣營反感

最新民調今（5）日顯示，總統賴清德7月信任度及施政滿意度均微幅上升，信任賴清德的民眾達45.4%，高於不信任的42.6%；不過，民眾對其執政表現的評價仍呈現分歧。政黨形象方面，民進黨、國民黨及民眾黨的負面評價均高於正面評價，其中值得注意的是，在野的國民黨及民眾黨好感度皆未達4成，反感度也高於民進黨。《美麗島電子報》最新7月國政民調結果顯示，45.4%民眾表示信任賴清德，其中17.7%「很信任」、27.7%「還算信任」，較上月增加0.6個百分點；42.6%表示不信任，包括15.9%「有點不信任」、26.7%「很不信任」，較上月減少0.9個百分點，另有12%未明確回答。經交叉分析發現，賴清德在女性、雲嘉南地區、70歲以上長者，以及小學以下學歷者中的信任度相對較高；政治立場偏綠的民眾，也明顯較願意信任賴清德。相較之下，男性、基宜花東及離島地區民眾、40至49歲族群，以及專科學歷者，對賴清德的不信任比例較高。政治傾向泛藍或支持民眾黨的民眾，也多半對賴清德抱持不信任態度。在賴清德執政整體表現方面，44.7%民眾表示滿意，較上月增加0.7個百分點；47.4%表示不滿意，較上月減少0.1個百分點，另有7.9%未明確回答。由於正負評價的變動仍在抽樣誤差範圍內，整體民意依舊呈現分歧，不滿意度也仍略高於滿意度2.7個百分點。政黨好感度方面，民進黨獲得41.4%正面評價、45.7%抱持負面評價，分別略升0.6%、0.1%；負面評價高出好感度4.3個百分點。國民黨好感度為36.4%，上升6.5%、負面評價則達48.3%，下降2.8%，兩者相差11.9個百分點；民眾黨好感度則僅29.1%、負面評價達50.5%，差距擴大至21.4個百分點。整體而言，藍白兩黨目前都面臨反感度明顯高於好感度的情況，其中民眾黨更是唯一負面評價超過5成的台灣主要政黨。本案調查範圍為全國22個縣市；調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾；調查時間為2026年7月28日至7月30日。本案並在CATI系統住宅電話資料庫以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄電話。至於樣本規模，本案成功完訪1,200人（住宅電話840人、行動電話360人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±2.83%。