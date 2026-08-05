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扮演貓咪盡情探險 玩家可來個小惡作劇

為樂趣設計遊戲世界 8/7搶先玩

▲玩家可扮演喵咪，來點小搗蛋。（圖／翻攝自Steam）

《MEOWMI: City Cat Chaos》相關資訊

由獨立遊戲團隊Purr Dev宣布，以貓為主角的城市冒險遊戲《MEOWMI：City Cat Chaos》，8月7日中午開始，於Steam平台開放搶先試玩。遊戲中玩家要扮演貓咪，在城市中探險、發現秘密等，玩家還能跟《無名鵝愛搗蛋》一樣，在城市裡來一場惡作劇。在《MEOWMI：City Cat Chaos》遊戲中，玩家扮演喵咪（MEOWMI）在城市、海灘之間探索，這裡藏著許多秘密、驚喜的有趣冒險，玩家操作的喵咪可跳上屋頂，在屋頂之間跳躍，穿梭在小巷之中，發現秘密路徑等。遊戲中有互動沙盒要素，玩家可用自己的方式跟遊戲互動，像是把東西推倒、用油漆留下爪印等，盡情搗蛋、製造混亂。玩家還能協助遊戲裡的動物朋友，完成輕鬆有趣的任務，體驗遊戲世界中的溫暖時刻。玩家可從100多種毛色中選擇喜歡喵咪花色，也有各種配件可搭配。《MEOWMI：City Cat Chaos》官方指出，遊戲中的開放世界是為了「樂趣」而設計，角落藏著驚喜、隱藏路徑等，等待玩家們去發現。《MEOWMI：City Cat Chaos》預計在8月7日於Steam平台提供搶先試玩。發行日期：即將推出，預計8月7日中午提供試玩遊戲平台：Steam遊玩人數：單人