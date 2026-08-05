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全球最佳大學排名揭曉！台大蟬聯全台第一

國立台灣大學以全球第233名穩居全台第一

▲美國《U.S. News & World Report》公布最新2026-2027全球最佳大學排名，國立台灣大學以全球第233名穩居全台第一。（圖／NOWNEWS資料照）

電腦科學排名大洗牌！亞洲大學爆冷門奪全台第2

亞洲大學則以全球第220名爆冷門拿下全台第2，成績超越不少傳統頂尖國立大學。

▲亞洲大學以全球第220名、全台第2名僅次於台大，校方指出，近年積極布局AI、資訊科技、半導體與智慧醫療等重點領域，加上研究中心建置及國際合作，帶動學術表現持續成長。（圖／翻攝自Google Maps）

亞洲大學「電腦科學」QS排名也飆升！校方回應了

115學年度分科測驗放榜後，不少考生開始規劃志願選填。美國《U.S. News & World Report》公布最新2026-2027全球最佳大學排名，國立台灣大學以全球第233名穩居全台第一，中國醫藥大學、清華大學及陽明交通大學緊追在後。其中，近年熱門的電腦科學領域排名出現亮點，亞洲大學以全球第220名、全台第2名僅次於台大，超越多所國立大學，引發各界意外熱議。美國《U.S. News & World Report》近日公布2026至2027年度「全球最佳大學排名」，以研究表現、論文影響力及學術聲譽等指標，針對全球2250所大學進行評比。在整體排名方面，，中國醫藥大學排名第351名居次，國立清華大學、國立陽明交通大學則分別位居第520名及第596名。至於台灣排名第5至第10名的大學，依序為國立成功大學（第612名）、亞洲大學（第721名）、國立雲林科技大學（第809名）、國立台灣師範大學（第842名）、台北醫學大學（第864名）及國立台灣科技大學（第882名）。除了整體排名外，各學科表現同樣受到關注。其中近年因AI、大數據、軟體開發等議題快速發展而備受矚目的「電腦科學」領域，排名出現明顯變化。台灣大學以全球第88名穩居全國第一；其後依序為中國醫藥大學（第301名）、國立雲林科技大學（第308名）及國立台灣科技大學（第344名）。另外，在工程領域方面，中國醫藥大學排名全球第169名，台灣大學第174名、成功大學第247名、清華大學第300名，亞洲大學則排名第316名，皆名列國內前五。值得一提的是，今年3月國際高等教育評比機構QS公布的學科排名中，亞洲大學電腦科學已由去年的651至700名，上升至601至650名。兩份榜單的差異，在於U.S. News較著重研究表現及學術聲譽，QS則是將學術研究雇主聲譽、就業成果及國際化程度皆納入評比。亞洲大學校長蔡進發表示，學校近年積極投入人工智慧、資訊科技、半導體、智慧醫療及數位創意等重點領域，並整合資訊工程、AI及半導體技術跨域發展，透過國際合作、成立研究中心及發表高影響力論文，不斷提升整體學術競爭力，也讓畢業生具備較高的薪水及就業率。此外，根據史丹佛大學公布的全球前2%頂尖科學家名單，亞洲大學共有21位學者入選，研究涵蓋人工智慧、智慧醫療、生醫工程等領域，並建置AI、量子科技及智慧半導體設計等多個研究中心，持續深化研究實力。