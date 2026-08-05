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多倫多暴龍隊在不佔用標準陣容名額的情況下，成功為前場注入了冠軍經驗與急需的身材優勢。根據NBA知名記者海恩斯（Chris Haynes）於昨（4）日的報導，暴龍隊已與前紐約尼克隊中鋒傑米森三世（Trey Jemison III）達成雙向合約協議。這筆簽約填補了暴龍隊最後一個雙向合約空缺，並迎來了這位上季隨尼克隊奪下NBA總冠軍的26歲長人。上個賽季，傑米森三世因雙向合約身分無法參與尼克隊的季後賽，但他仍在例行賽有所貢獻，並在季後賽期間全程隨隊，最終獲頒一枚冠軍戒指。如今轉戰暴龍隊，他的角色預計將更加吃重。身高208公分、體重122公斤的傑米森三世，正好補足了暴龍隊上季在先發中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）身後最缺乏的體型優勢。新賽季他將在暴龍隊與其G聯盟附屬球隊暴龍905之間輪替，一旦球隊遭遇傷病或因應對戰需求，他隨時能獲得大聯盟的上場時間。上賽季在尼克隊，由於排在唐斯（Karl-Anthony Towns）、羅賓森（Mitchell Robinson）與胡克波提（Ariel Hukporti）之後，他僅出賽13場，場均上陣6.3分鐘，留下1.0分與1.4籃板的成績。然而，他在G聯盟的數據更能反映他的實力：代表威斯特徹斯特出賽31場，場均繳出8.3分、8.7籃板與2.5助攻，在籃框周圍展現高效命中率，並善用力量創造二波進攻機會。傑米森三世生涯至今已打過76場NBA例行賽，效力過華盛頓巫師、曼菲斯灰熊、紐奧良鵜鶘、洛杉磯湖人與尼克等隊，生涯場均上場13.8分鐘，貢獻3.7分與3.4籃板。他NBA生涯最出色的一段時期是在2023-24賽季效力灰熊隊時。當時他出賽23場（其中14場先發），場均繳出7.4分、5.8籃板與1.2阻攻，更曾在對陣巫師隊時砍下生涯新高的24分。雖然他不具備拉開空間的射程，也無法自行創造進攻機會，但他靠著紮實的掩護、進攻籃板、護框能力與強硬的籃下終結能力在聯盟生存。他擁有7呎2吋的臂展，能有效干擾對手投籃，厚實的身材也讓他在對抗聯盟重裝中鋒時不落下風。這種充滿對抗性的球風，使他與暴龍隊其他替補選項截然不同。暴龍隊的當家先發中鋒伯爾特上季飽受傷病困擾，僅出賽46場，場均繳出10.7分、7.0籃板與2.0助攻。在替補端，菜鳥波以爾斯（Collin Murray-Boyles）上季場均8.5分與5.0籃板，新賽季有望扮演吃重的小球中鋒角色。但他身高僅6呎7吋，更適合機動防守，而非整場與傳統中鋒肉搏。另一名替補戴維斯（Trayce Jackson-Davis）雖獲球隊執行240萬美元的球隊選擇權，但他自從被金州勇士隊交易過來後，幾乎未進入輪替陣容，上場時間僅有5.0分鐘。傑米森三世的到來，為總教練拉賈柯維奇（Darko Rajaković）提供了一個不同的戰術選項：一位不需要過多球權，卻能提供強硬掩護、保護籃板與鎮守禁區的重型武器。儘管他缺乏外線能力可能會讓暴龍原本就偏向禁區攻擊的陣容空間更加擁擠，但一份雙向合約不僅限制了球隊的風險，也為暴龍905隊帶來了一名經驗豐富的禁區支柱。目前，傑米森三世將與後衛赫本（Chucky Hepburn）以及二輪新秀傑登·布萊德利（Jaden Bradley）共同佔據暴龍隊的3個雙向合約名額。根據規定，他最多能參與50場NBA例行賽，若暴龍隊希望他在季後賽上場，則必須將他的合約轉為標準合約。尼克隊從未給予傑米森三世穩定的發揮空間，現在暴龍隊將有整整一個賽季的時間，來驗證能否將他的體型、經驗與冠軍級的習慣，轉化為球隊可靠的中鋒深度。