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紐約洋基隊今（5）日將農場排名第1、高居大聯盟百大新人第20名的潛力游擊手小隆巴德（George Lombard Jr.）召上大聯盟。這位21歲大物新人不負眾望，在大聯盟生涯第2次踏入打擊區時，就用猛夯一記遠達392呎的全壘打，為洋基薄弱的游擊戰力挹注最狂強心針。小隆巴德此戰是生涯首度披上洋基戰袍站上大聯盟舞台，先發擔任「第8棒、游擊手」。面對生涯第一場大聯盟比賽，他沒有受到壓力影響，在第二次打擊機會便抓準球路，轟出一發飛行距離達392英尺（約119公尺）的全壘打。這支全壘打成為隆巴德的大聯盟生涯首安，更直接升級為首轟，替自己的職業生涯留下完美開局，也讓洋基球迷看見球隊未來內野核心的可能性。現年20歲的隆巴德被視為洋基農場最大希望，《MLB Pipeline》將他評為洋基隊內最佳新秀，同時位居全大聯盟第20大新秀。洋基近年游擊位置始終未能找到穩定解答，多名球員表現起伏不定，也讓球團決定提前給予小隆巴德挑戰大聯盟的機會。如今這位年輕游擊手用首戰開轟證明自己，或許有機會讓「未來」提前變成「現在」。小隆巴德過去在小聯盟累積333場比賽經驗，生涯打擊率2成48，敲出26支全壘打、133分打點，並成功盜壘92次。2026年球季，他從新人聯盟、2A一路升上3A，在升上大聯盟前共出賽78場，繳出打擊率2成84、12轟、33分打點以及14次盜壘的成績。過去小隆巴德最受矚目的能力是速度與跑壘能力，但近年他的長打能力明顯成長，本季12轟更刷新個人生涯小聯盟單季新高。如今這發大聯盟首轟，也證明他的力量開始能轉化到最高殿堂。雖然一場比賽還不足以判定小隆巴德是否能成為固定先發，但他的速度、守備能力以及逐漸成熟的打擊火力，都讓洋基對未來充滿期待。如果小隆巴德能持續在大聯盟展現穩定輸出，並發揮跑壘威脅，洋基恐怕沒有理由不讓這名超級新秀長期鎮守游擊位置。對於正在尋求久違的世界大賽榮耀的洋基而言，隆巴德的提前崛起，或許正是球隊季後賽藍圖中的重要拼圖。