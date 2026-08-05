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漢光42號演習今（5）日登場，國防部長顧立雄指出，漢光演習透過實戰化「有想定無劇本」，以臨機方式連續下達，驗測指揮官判斷、決策和命令下達。不過他今天和不少軍方高層都到立院外交國防委員會進行專案報告，是否會影響漢光演習？他則說，立法院監督也是幫忙做建軍備戰的工作，所以國軍予以尊重。國軍年度漢光42號演習8月5日至14日執行，採連續狀況模式，磨練部隊於實戰環境下之應處能力，結合總長聯合關鍵行動及115年聯合作戰計畫，聚焦精進「多域拒止、韌性防衛」作戰能力，擬定9項要項。顧立雄今應立院外交國防委員會邀請，報告「因應敵情與灰色地帶威脅升高，國軍如何強化官兵精神戰力建構及心理韌性作為」，並備質詢。會前受訪針對今年漢光演習亮點，他說，漢光實兵演習就是總驗收，從電腦輔助指揮所演練到立即備戰操演到聯合防禦操演到現在，這整個都是透過實戰化訓練，採用「有想定無劇本」，不斷臨機方式連續狀況下達，驗測指揮官的判斷、決策和命令下達。顧立雄說，訓練是戰力的根本，訓練只有更好，沒有最好，所以會持續來勤訓、勤練，讓平時做好完整的準備，戰時才能夠遂行任務，整個整體這個建軍備戰的工作，希望國人能夠加以支持。至於今年漢光演習是否看得到美軍觀察團？顧立雄說，台美軍事交流越來越緊密，透過吸取美軍實戰化經驗，協助提升各國軍作戰能力，國防部樂於跟友盟合作，加強整體建軍備戰。不過漢光演習第一天，顧立雄和不少國軍高官就被叫來立法院備詢，是否會影響漢光演習？顧立雄則說，立法院監督也是幫忙做建軍備戰的工作，漢光演習也是如此，對於立院監督，國防部予以尊重。