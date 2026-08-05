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在美元指數回落至100以下，加上台股大漲，新台幣兌美元今（5）日早盤止貶回升破32.4元，一度來到32.35元，升值9.7分。就國際匯市來看，美元指數回落至100以下，一度下探99.42，目前反彈至99.89附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從157.8回到157.43，韓元兌美元也回升至1422.1，離岸人民幣兌美元則在6.7477至6.7495盤整。至於新台幣兌美元今日早盤也回升，以32.42元、升值2.7分開出，在台股大漲之下，新台幣進一步升破32.4元，一度來到32.35元，升值9.7分，目前仍在32.35元盤整。