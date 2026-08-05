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儘管知道公開露面可能會加劇交易傳聞，但這並沒有阻止金州勇士隊的當家球星柯瑞（Stephen Curry）在今（5）日與波士頓塞爾提克隊的塔圖姆（Jayson Tatum）一起前往高爾夫球場揮桿。根據《科德角時報》報導，這對NBA球星組合前往位於馬薩諸塞州瑪莎葡萄園島的葡萄園高爾夫俱樂部，參加了美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的65歲生日慶祝活動。報導指出，歐巴馬與柯瑞在同一組開球，而塔圖姆則在他們前面幾組打球。記者岡恩（Allen Gunn）寫道：「歐巴馬對瑪莎葡萄園島的私人高爾夫球場並不陌生，他經常在島上度假。這次他與兩屆NBA最有價值球員、12次入選全明星賽的勇士隊球星柯瑞一起開球。整個球場星光熠熠，塞爾提克小前鋒塔圖姆就在美國第44任總統前面幾組打了一輪高爾夫。」此外，知名演員錢德爾（Don Cheadle）也出席了這場慶祝活動，不過目前尚不清楚是否還有其他NBA球星或運動員在賓客名單上。兩位NBA總冠軍球星的私下友好互動，立刻讓外界對於柯瑞可能被交易至塞爾提克的討論度大增。除非柯瑞提前與勇士隊續約，否則他可以選擇在明年夏天成為非受限自由球員。這張同框畫面在社群平台上引發熱烈討論。有塞爾提克球迷滿懷期待地寫道：「一直在等這兩個人聯手，終於到時候了」、「我每晚都祈禱柯瑞能逃離柯爾（Steve Kerr）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的束縛」不過，也有許多球迷選擇保持理智，直言這只是在「大海撈針」。另一位球迷則補充：「你們為了柯瑞的交易也扯得太遠了吧，這是不可能發生的，他會留在勇士隊。」目前仍沒有什麼證據顯示柯瑞打算要求離開勇士隊。然而，如果這位38歲的球星和勇士隊未能在本月底達成一份2年1.36億美元的延長合約，情況或許會出現變數。柯瑞將於8月29日獲得簽署延長合約的資格。儘管有報導指出，管理層放棄交易戴維斯（Anthony Davis）等決策曾引發內部緊張，但柯瑞目前仍與勇士隊站在同一陣線。《舊金山標準報》記者丹尼·艾默曼（Danny Emerman）近期甚至指出，柯瑞願意接受降薪，以幫助球隊打造具備奪冠實力的陣容。艾默曼在廣播節目中表示：「我廣泛地與人們討論過這個話題。我認為柯瑞在假設情況下會對降薪持開放態度，但前提是這必須能實質提升球隊的競爭力。如果他拿一半的薪水就能幫助球隊簽下下一位重量級自由球員或促成新交易，我認為他至少會願意考慮。」明年夏天，隨著巴特勒（Jimmy Butler III）和格林（Draymond Green）的合約到期，勇士隊可能將擁有足夠的薪資空間來追求另一位明星自由球員與柯瑞搭檔。如果他們沒有提前續約，2027年的自由市場大魚將可能包含約基奇（Nikola Jokic）、卡爾-安東尼·唐斯（Karl-Anthony Towns）、字母哥（Giannis Antetokounmpo）、雷納德（Kawhi Leonard）與歐文（Kyrie Irving）等人。