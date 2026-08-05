我是廣告 請繼續往下閱讀

日經盤中大漲逾2000點 重返6萬6000點

Kospi大漲逾4% 盤中觸發買進側車

Kosdaq站回800點 光通訊股飆漲

美股前一交易日強勢創高，加上市場對美伊協議的期待升溫，帶動日本與韓國股市週三（5日）同步大漲。東京股市日經225指數盤中一度飆升逾2000點，重新站上6萬6000點；韓國Kospi指數則一度勁揚逾4%，同樣收復6600點關卡，盤中更因漲勢過快觸發買進側車機制，半導體與人工智慧（AI）相關類股成為主要推手。日本東京股市5日開盤後買氣迅速升溫，日經225指數一度上漲超過2000點，回到6萬6000點以上。市場主要受到前一晚美股半導體類股大幅上漲激勵，東京威力科創、愛德萬測試等AI與晶片相關個股開盤後吸引大量買盤，帶動大盤快速走高。此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）4日表示，美國與伊朗就重新開放荷姆茲海峽的談判已接近達成協議，也讓投資人對中東局勢與能源供應的疑慮降溫，進一步推升市場風險偏好。三井住友DS資產管理首席策略師市川雅浩表示，自6月以來持續進行的半導體類股修正，可能正逐漸接近尾聲，加上企業獲利表現穩健，預期日本股市後續有望維持相對有撐的走勢。韓國股市同樣受到美股大漲激勵，韓國綜合股價指數（Kospi）5日開盤即上漲3.85%，報6603.48點，隨後漲幅擴大。截至台灣時間上午8時32分，Kospi指數上漲288.73點，漲幅4.54%，報6647.68點，盤中一度衝上6672.22點。由於漲勢迅速，Kospi盤中一度觸發買進側車機制，這也是自7月31日以來、相隔3個交易日再度啟動。資金流向方面，外資與機構法人分別買超約3786億韓元及1396億韓元，散戶則賣超約4971億韓元。外資在Kospi 200期貨市場也買超約1185億韓元，顯示海外資金重新回流大型權值股。前一交易日散戶仍是主要買方，外資則站在賣方，但5日資金動向完全反轉。韓國半導體雙雄成為推升大盤的主力。三星電子上漲4.27%，重新站上25萬韓元；SK海力士則大漲7.42%，回到169萬韓元以上。韓國中小型股指數Kosdaq也延續漲勢，盤中上漲19.65點，漲幅2.52%，報800.37點，為7月16日以來、相隔13個交易日再次站回800點。Kosdaq前一交易日已大漲5.88%，連續第3個交易日收紅，5日再度延續上漲趨勢，盤中最高一度觸及803.48點。資金面則與Kospi不同，散戶買超約2659億韓元，外資與機構法人分別賣超約2036億韓元及631億韓元。個股方面，Alteogen上漲4.12%，EcoPro、Rainbow Robotics、Jusung Engineering與Wonik IPS也同步走高。此外，市場傳出美國政府正研擬禁止部分中國製資料中心零組件進口，帶動韓國光通訊類股大漲，Daehan Fiber Optics勁揚13.75%，Lightron則飆升21.21%。