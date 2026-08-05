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8款經典場景登場 斜角巷搬進家中

▲古靈閣巫師銀行重現屋頂巨龍盤踞的經典造型，為本次建築系列之一。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

霍格華茲特快車、飛天車同步推出

▲紫色三層「騎士公車」3D立體拼圖，預購價759元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

🟡《哈利波特》3D立體拼圖預購資訊

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▲霍格華茲特快車推出155片立體拼圖，重現電影中的經典魔法列車。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲衛斯理一家的飛天福特安格里亞車化身3D立體拼圖，預購價759元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲紫色三層「騎士公車」3D立體拼圖，預購價759元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲「奧利凡德魔杖店與疾書文具用品店」重現斜角巷經典街景，預購價1099元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲「魁地奇用品商店與蛞蝓與寄生蟲藥房」305片立體拼圖，打造斜角巷街景。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲「摩金夫人的各式長袍店與伏林・伏德秋冰淇淋店」還原魔法商店街風貌，預購價1099元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲「衛氏巫師法寶店與預言家日報」立體拼圖完整呈現電影中的魔法街景。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲古靈閣巫師銀行重現屋頂巨龍盤踞的經典造型，為本次建築系列之一。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

哈利波特迷準備衝7-ELEVEN！《哈利波特》3D立體拼圖系列，今（5）日上午11點起於全台7-ELEVEN門市限量預購，這次共推出8款經典場景與交通工具，包括霍格華茲特快車、飛天福特安格里亞車、騎士公車，以及斜角巷多間知名店鋪、古靈閣巫師銀行等，售價759元起，喜歡收藏魔法世界的粉絲千萬別錯過。本次推出的建築系列，以斜角巷最具代表性的店鋪為主題，包括「奧利凡德魔杖店與疾書文具用品店」、「魁地奇用品商店與蛞蝓與寄生蟲藥房」、「摩金夫人的各式長袍店與伏林・伏德秋冰淇淋店」，以及「衛氏巫師法寶店與預言家日報」。另外還有妖精掌管的「古靈閣巫師銀行」，完整還原屋頂巨龍盤踞的經典造型，讓粉絲能親手打造電影中的魔法街景。除了建築場景外，這次也推出3款經典交通工具，包括霍格華茲特快車、衛斯理一家的飛天福特安格里亞車，以及紫色三層的騎士公車，讓粉絲能重溫電影中令人印象深刻的經典橋段。其中交通工具系列皆採較小巧的拼圖規格，售價759元；建築系列則依不同款式推出285至305片不等，售價1099元。📌預購時間：8月5日上午11:00起（數量有限，售完為止）📌預購通路：全台7-ELEVEN門市📌預購方式：持實體DM或出示電子EDM條碼，由門市人員掃描即可完成預購。📌 霍格華茲特快車（155片）759元📌 飛天福特安格里亞車（130片）759元📌 騎士公車（130片）759元📌 奧利凡德魔杖店與疾書文具用品店（295片）1099元📌 魁地奇用品商店與蛞蝓與寄生蟲藥房（305片）1099元📌 摩金夫人的各式長袍店與伏林・伏德秋冰淇淋店（290片）1099元📌 衛氏巫師法寶店與預言家日報（285片）1099元📌 古靈閣巫師銀行（300片）1099元