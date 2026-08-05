2026 年關聖帝君生日是國曆 8 月 6 日（農曆六月二十四日）！關公不僅是忠義象徵與武財神，更被尊為文昌神與「恩主公」。名門易理楊登嵙博士特別點名「6 類職業人」聖誕當天必拜，同時提醒求財吉時、供品禁忌與「5 類人」絕不能拜的眉角，帶您一次看懂！
🟡命理師點名六類人快拜！考生業務運將全上榜
農曆六月二十四日關聖帝君聖誕，民間相信當天參拜格外靈驗。命理專家楊登嵙老師特別指出，以下「6 類人」在關公生日這天非常適合前往參拜祈福：
1. 求職者與考生： 關公亦稱「文衡聖帝」列為五文昌之一，手持《春秋》象徵智慧，可求學業精進、求職順利。
2. 商人與創業者： 關公為武財神，可求生意興隆與事業重振；惟部分生意人會避拜「開本《春秋》」關公像（台語諧音近似「虧本」）。
3. 祈求健康者： 關公具「伏魔大帝」浩然正氣，可祈求鎮煞護身、消災平安。
4. 軍警與保全人員： 與關公忠誠正義精神契合，可祈求執勤平安、任務順利。
5. 運輸從業人員： 騎赤兔馬的「武關公」象徵行動迅速，適合貨運、郵差、外送員與司機祈求出入平安。
6. 業務與仲介人員： 商場如戰場，保險、房仲與車仲等在外奔波者，可祈求貴人相助與業績暢旺。
🟡關公求財吉時看！武財神由來與晉商淵源一覽
關公身為武將，為何會成為民間擁戴的「武財神」？主因源於歷史上著名的「晉商」（山西商人）。晉商出外做生意非常團結，因關公為山西同鄉，便四處建廟供奉作為精神寄託；外界見晉商賺大錢，紛紛跟進將關公視為商神。楊登嵙教授指出，關公精於算數計帳，曾首創「日清簿記法」，因此被尊為財神化身。
【8/6 關公生日求財最佳吉時】
子時（前一晚 23:00 - 01:00）： 祝壽開門頭香，求財頭彩最靈驗。
卯時（05:00 - 07:00）： 旭日東升，適合業務、創業族求事業廣進。
巳時（09:00 - 11:00）： 陽氣最旺，適合求財運與化解小人。
未時（13:00 - 15:00）： 財庫充沛，適合補財庫與祈求正財順利。
🟡拜關公供品怎麼準備？楊桃與水果禁忌一次看
祭拜關帝一般以誠心為主，供品可準備鮮花素果、糕餅或三牲。但民間有一項特殊水果禁忌：通常不拜「楊桃」，因楊桃諧音有「揚長而去」的聯想，象徵臨陣脫逃，對於被尊為戰神的關公較不吉利。
傳統禮制講究「進酒三巡」，並非愈多愈好；至於供奉菸酒或檳榔，多見於部分幫會或特種行業，一般信眾無須特別準備。
🟡命理師曝五類人別拜！求偏財與不法者恐招禍
關公代表正義與浩然正氣，雖然黑白兩道均視其為精神領袖（警界求出任務順利、黑道敬重義氣），但楊登嵙老師警告，關公只保佑「正財」，有「5 類人」絕不適合祭拜：
1. 求偏財者： 想中大獎、發橫財或求偏財運者。
2. 不法獲利者： 用不當手段、欺壓拐騙等不道德方法賺錢者。
3. 見不得光行業： 從事詐騙、地下錢莊、暴力討債等犯法從業者。
4. 破壞他人家庭者： 當人小三、小王破壞感情者。
5. 未心生悔改者： 若非真心悔過、棄暗投明者，祭拜非但無法得庇佑，反而自投羅網招致懲罰。
🟡行天宮聖誕祭典登場！心香敬神與契孫平安袋
以「恩主公」為主神的台北行天宮，自 2014 年起即推廣不燒香、不燒金紙與不安設供桌，主張「用手敬拜、用心敬神」。
為恭祝聖誕，行天宮三宮於前一日晚間通宵開放。聖誕當天清晨 6 點 30 分將舉行古制「大三獻禮」與「三步一跪」叩謝聖恩儀式，並提供《明聖經》抄經體驗。信眾亦可於當天帶舊平安袋回廟，請領一年一換的「契孫平安袋」，祈求來年平安健康。
※本文部分內容整理改寫自柿子文化出版之《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科（暢銷紀念版）》。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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農曆六月二十四日關聖帝君聖誕，民間相信當天參拜格外靈驗。命理專家楊登嵙老師特別指出，以下「6 類人」在關公生日這天非常適合前往參拜祈福：
1. 求職者與考生： 關公亦稱「文衡聖帝」列為五文昌之一，手持《春秋》象徵智慧，可求學業精進、求職順利。
2. 商人與創業者： 關公為武財神，可求生意興隆與事業重振；惟部分生意人會避拜「開本《春秋》」關公像（台語諧音近似「虧本」）。
3. 祈求健康者： 關公具「伏魔大帝」浩然正氣，可祈求鎮煞護身、消災平安。
4. 軍警與保全人員： 與關公忠誠正義精神契合，可祈求執勤平安、任務順利。
5. 運輸從業人員： 騎赤兔馬的「武關公」象徵行動迅速，適合貨運、郵差、外送員與司機祈求出入平安。
6. 業務與仲介人員： 商場如戰場，保險、房仲與車仲等在外奔波者，可祈求貴人相助與業績暢旺。
關公身為武將，為何會成為民間擁戴的「武財神」？主因源於歷史上著名的「晉商」（山西商人）。晉商出外做生意非常團結，因關公為山西同鄉，便四處建廟供奉作為精神寄託；外界見晉商賺大錢，紛紛跟進將關公視為商神。楊登嵙教授指出，關公精於算數計帳，曾首創「日清簿記法」，因此被尊為財神化身。
【8/6 關公生日求財最佳吉時】
子時（前一晚 23:00 - 01:00）： 祝壽開門頭香，求財頭彩最靈驗。
卯時（05:00 - 07:00）： 旭日東升，適合業務、創業族求事業廣進。
巳時（09:00 - 11:00）： 陽氣最旺，適合求財運與化解小人。
未時（13:00 - 15:00）： 財庫充沛，適合補財庫與祈求正財順利。
祭拜關帝一般以誠心為主，供品可準備鮮花素果、糕餅或三牲。但民間有一項特殊水果禁忌：通常不拜「楊桃」，因楊桃諧音有「揚長而去」的聯想，象徵臨陣脫逃，對於被尊為戰神的關公較不吉利。
傳統禮制講究「進酒三巡」，並非愈多愈好；至於供奉菸酒或檳榔，多見於部分幫會或特種行業，一般信眾無須特別準備。
關公代表正義與浩然正氣，雖然黑白兩道均視其為精神領袖（警界求出任務順利、黑道敬重義氣），但楊登嵙老師警告，關公只保佑「正財」，有「5 類人」絕不適合祭拜：
1. 求偏財者： 想中大獎、發橫財或求偏財運者。
2. 不法獲利者： 用不當手段、欺壓拐騙等不道德方法賺錢者。
3. 見不得光行業： 從事詐騙、地下錢莊、暴力討債等犯法從業者。
4. 破壞他人家庭者： 當人小三、小王破壞感情者。
5. 未心生悔改者： 若非真心悔過、棄暗投明者，祭拜非但無法得庇佑，反而自投羅網招致懲罰。
🟡行天宮聖誕祭典登場！心香敬神與契孫平安袋
以「恩主公」為主神的台北行天宮，自 2014 年起即推廣不燒香、不燒金紙與不安設供桌，主張「用手敬拜、用心敬神」。
為恭祝聖誕，行天宮三宮於前一日晚間通宵開放。聖誕當天清晨 6 點 30 分將舉行古制「大三獻禮」與「三步一跪」叩謝聖恩儀式，並提供《明聖經》抄經體驗。信眾亦可於當天帶舊平安袋回廟，請領一年一換的「契孫平安袋」，祈求來年平安健康。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。