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中國國務院7月22日公布《國務院關於出境入境管理的規定》，定於2026年9月15日起施行。對此，陸委會主委邱垂正今（5）日表示，新規並非中共新增管制，而是將長期以來的嚴格出入境措施明文化；但他直言，中共相關規範內容模糊、執法任意，恐進一步增加國人赴陸風險，提醒民眾赴陸前務必做好風險評估。邱垂正指出，中共國務院近日發布新的出入境規定，引發社會關注與恐慌。事實上，中共長期以來無論對其國人或境外人士，都採取相當嚴格的出入境管理措施，如今只是將既有的管理規則加以明文化，試圖凸顯其所謂「依法治理」。邱垂正也說，但大家都知道，包括想到台灣就學、觀光的中國大陸民眾，長期以來都受到中共嚴格的出境管制，無法自由來台。換言之，嚴格的出入境管控並非新措施，而是已經進行很久了。邱垂正再說，不過，中共並非像台灣一樣是法治國家，具有明確的法律要件及清楚的規範，其相關管制內容往往模糊、空泛，且具有高度任意性，政府可以隨時禁止人民出境，卻缺乏明確的法定依據與法律規範。因此，一般民眾的出入境權利容易受到侵害，這也是引發外界恐慌的主要原因。邱垂正強調，近年來中共持續修訂、擴大國家安全相關法令，包括出入境管理制度，都增加了國人赴陸的人身安全風險。因此，提醒國人赴中國大陸前，務必留意相關新法令可能帶來的風險，並做好完整的風險評估，以確保自身安全。