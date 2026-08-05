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昌鴻明天有機會生成 恐3颱共舞

▲西北太平洋目前是明顯的低壓帶，颱風活躍期相當明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

昌鴻生成先往西走 鯨魚生命期很短

▲鯨魚颱風侵襲菲律賓呂宋島，登陸之後就會減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚威脅最大 周末台灣有豪雨

▲白海豚颱風確定會影響沖繩，後續周末路徑還有不少變數，各路徑預測尚未達成共識。（圖／賈新興提供）

西北太平洋颱風活躍，白海豚颱風持續西進、鯨魚颱風剛生成，氣象專家賈新興表示，白海豚東方也有雲系快速整合，最快明天有機會生成「昌鴻颱風」，預估路徑往西朝日本東南方海面前進；不過目前台灣仍以白海豚威脅最大，周末要注意外圍環流的風雨影響。賈新興說明，西北太平洋目前是明顯的低壓帶，白海豚颱風持續往西游，鯨魚颱風今天凌晨出現，而白海豚東方海面，還有雲系逐步整合，預計最快明天就有機會生成「昌鴻颱風」，3個颱風不會互相影響，但颱風活躍期相當明顯。賈新興指出，昌鴻颱風在生成後，路徑預估也是朝西前進，後續受到太平洋高壓導引，周末至下周會在日本南方海面往東北轉向，不過距離日本也有一段距離，因此對台灣也不會有直接影響，是一顆較孤立的颱風。剛生成的鯨魚颱風，相較於白海豚，則是一顆非常小的系統，七級風暴風半徑只有100公里，路徑會往東，馬上就要侵襲菲律賓呂宋島，登陸之後就會減弱，如果明天就降級，也可能無法構成「3颱共舞」的局面。賈新興說明，白海豚颱風仍是台灣最需關注的重點，預計明天開始影響沖繩，隨後進入台灣以北海面，周末兩天外圍環流替台灣帶來風雨，海上警報有機會在周五發布，但若白海豚颱風出現較明顯的「北轉」路徑，也有可能不會發布海警。氣象署提醒，周六至周日上半天白海豚颱風影響最大，北部、中部山區有陣雨，尤其北部山區雨勢較明顯、持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，北部其他地區、中部山區也有局部大雨，其他地區降雨機率也偏高，有局部短暫陣雨。