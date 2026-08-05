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民進黨台北市長參選人沈伯洋昨公布競選主視覺與「台北順起來」口號，並於現場配合比出手語，國民黨立委王鴻薇則質疑，很不自然，有大罷免既視感。對此，民進黨立委林楚茵今（5）日直言，譏笑手語就是歧視，沒文化難怪砍公視。沈伯洋昨公布競選團隊主視覺，並以「台北順起來FUTURE SOON」為核心口號，搭配手勢動作，王鴻薇則質疑，過去民進黨的文宣很厲害，但這次卻很奇怪，甚至有大罷免的既視感。林楚茵表示，沈伯洋用台灣手語表達「台北順起來」，王鴻薇卻譏笑手語是「很奇怪」，台灣手語不是「手勢舞」，是「國家語言」。林楚茵說，國民黨過去欺壓台語、貶低本土語言習慣，現在連台灣手語也要拿來笑，擺明沒有把聾人朋友放在眼裡，「看不懂可以學，不懂尊重就閉嘴，國民黨如此沒文化，難怪大砍公視預算」。